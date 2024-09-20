https://ria.ru/20240920/krym-1973754507.html

В Крыму отреагировали на идею Польши передать полуостров под мандат ООН

В Крыму отреагировали на идею Польши передать полуостров под мандат ООН - РИА Новости, 20.09.2024

В Крыму отреагировали на идею Польши передать полуостров под мандат ООН

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал невежеством идею польского министра иностранных дел о передаче полуострова под мандат ООН. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T08:22

2024-09-20T08:22

2024-09-20T08:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал невежеством идею польского министра иностранных дел о передаче полуострова под мандат ООН. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский на встрече YES в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе. По его словам, Крым символически важен для России и стратегически важен для Украины, поэтому страны не смогут договориться без демилитаризации полуострова. "Всякие эмиссары Запада, заезжая в Киев, не могут обойтись без того, чтобы затронуть крымскую тему. Правда, делают это при полном невежестве в области истории Крыма, России, Украины. Отсюда вот такие глупые и безответственные заявления от людей, наблюдая которых, всякий раз удивляешься: и как таким неучам поручают заниматься дипломатией?" - сказал Константинов журналистам. Он напомнил, что в Крыму уже прошел честный референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. "Пану Сикорскому в перерывах между приступами русофобии было бы неплохо изучить историю. Тогда бы он мог вспомнить, что существование Польши последние 250 лет зависело от доброй воли России. Решили разделить Польшу - и нет Польши. Решили воссоздать - появилась. Решили, что ее западная граница должна проходить по Одеру и Нейсе (кстати, в Крыму решили) - и вот, получите", - сказал Константинов.По мнению главы крымского парламента, пока поляки "томятся под властью персонажей сродни Сикорскому", было бы целесообразно передать саму Польшу под управление ООН до момента, когда там сформируется ответственная и честная власть. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240920/predlozhenie-1973750364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, польша, украина, владимир константинов, радослав сикорский, владимир путин, оон, в мире