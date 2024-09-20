https://ria.ru/20240920/krym-1973751819.html

Ничей Крым: Киев предали ближайшие союзники

Ничей Крым: Киев предали ближайшие союзники - РИА Новости, 20.09.2024

Ничей Крым: Киев предали ближайшие союзники

Заявление Радека Сикорского поначалу не вызывает ничего, кроме здорового смеха. Выступая на киевском междусобойчике "Ялтинская европейская стратегия", министр... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T08:00

2024-09-20T08:00

2024-09-20T09:07

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Заявление Радека Сикорского поначалу не вызывает ничего, кроме здорового смеха. Выступая на киевском междусобойчике "Ялтинская европейская стратегия", министр иностранных дел Польши предложил отдать Крым под мандат ООН.Серьезно, он прямо так и сказал: "Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки тех, кто является законными жителями, и тому подобное..."Конечно, Крым наш и любой мандат Сикорский может засунуть себе в карман, однако характерен сам ход его мысли. Сначала он приезжает к украинцам на форум, где все "бабачат и тычат" про территориальную целостность Украины. Потом берет слово и в лицо говорит хозяевам, что Крым символически важен для России и, вот, давайте, мол, отдадим его в управление ООН. Предлагает сделать полуостров на двадцать лет ничьим, а потом провести там "честный" референдум.Но у Украины нет никаких шансов этот референдум выиграть. Мы все видели в 2014 году, какие огромные очереди отстаивали крымчане, чтобы сделать свой выбор — быть с Россией. А ведь в то время Украина была вполне себе приличной страной, какая-никакая экономика, нацисты еще не так лютовали, еще не наступило кошмарное второе мая в Одессе. С Запада, кстати, приезжали тогда наблюдатели и журналисты, все видели, как крымчане хотят вернуться домой.Сейчас от украинской экономики не осталось ничего и вернуться туда — это обрушить свой уровень жизни и полететь в финансовую пропасть — как известно, "самую глубокую из всех пропастей". Однако дело даже не в этом. Крымчане прекрасно понимают, какое отношение к ним будет на Украине — его честнее всех сформулировал мэр Днепропетровска Борис Филатов: "Нужно давать мразям любые обещания... А вешать их надо потом."То есть если переводить с дипломатического языка на человеческий, Сикорский попросту предложил украинцам забыть о Крыме. Чей Крым? — Ничей. Но ведь это фактическая капитуляция. Киевский режим своей целью поставил вернуть Россию на границы 1991 года. И весь Запад дружно эту идею поддерживал — причем поляки активничали больше всех. Так откуда вдруг такой разворот?Причем Сикорский всегда высказывается не только от себя, а как муж своей жены. Его супруга Энн Эплбаум не просто видная американская пропагандистка. Она плоть от плоти глубинного государства США, причем принадлежит к самым отпетым ястребам. Ее устами говорит американская элита, а уста Сикорского просто передаточное звено. И вот, получается, американские хозяева пинками толкают Киев не просто за стол переговоров, а к капитуляции. А что случилось? Что, как говорится, с лицом?Очевидно, угроза обрушения украинского фронта, на котором наши войска безостановочно наступают уже несколько недель, стала абсолютно реальной — ее может игнорировать Зеленский, но профессиональные американские военные видят ее хорошо.Мобрезерва нет — только что опубликованная статистика ЦРУ показывает, что Украина обезлюдела и воевать некому. Моральный дух населения ниже плинтуса — его думали поднять нападением на Курскую область, но вместо этого только погубили своих солдат и население загрустило еще больше. Вопрос короткого времени — когда все это посыпется как костяшки домино.Перед Вашингтоном замаячила неприятная перспектива получить себе новый Афганистан с позором на весь свет. Опять спешная эвакуация, опять туземцы, в панике цепляющиеся за шасси, военный провал, общая неразбериха и лютое, демонстративное поражение, которое продемонстрирует всем странам в мире, что американцев бояться не надо, а их прокси надо бить. И все это под самые президентские выборы.И тут выходит такой Трамп, весь в белом, и заявляет: "Ну, я же говорил!" И американцы выбирают его президентом. Нет-нет, это совсем не тот сценарий, который нужен Демократической партии США, на которую всю жизнь трудится Энн Эплбаум. Американцам нужно срочно соскочить с Украины и забыть ее как страшный сон. Для этого Сикорский и делает свое удивительное заявление.Разумеется, у поляков здесь тоже есть свой интерес. Если украинцы заканчиваются, то кто-то должен прийти к ним на смену — так, во всяком случае, не раз заявляли европейские лидеры. Ну и кого они вытолкнут на линию огня? Конечно же, поляков и примкнувших к ним прибалтов. Не французам же с немцами в окопах сидеть. Перспективу попасть под русский "Солнцепек" или ФАБ поляки прочувствовали очень живо, и она им явно не нравится. Умирать за киевский режим там не хотят.Тем более, разногласий между Киевом и Варшавой накопилось уже через край. Тут и споры о Волынской резне, и киевские угрозы взбунтовать сбежавших украинцев, и желание Варшавы сбагрить всех "понаехов" на фронт, и мятежи фермеров, не желающих пускать в страну дешевое украинское зерно. Все последние месяцы лидеры двух стран бранятся как не в себя.Серьезно воспринимать предложение Сикорского насчет Крыма невозможно, однако заметно, что, попав в цугцванг, американские хозяева буквально пинками гонят Киев за стол переговоров. В Незалежной это тоже отлично понимают — фраза Сикорского стала у них новостью номер один. Из руководства отреагировал пока только Андрей Ермак, буркнув в соцсетях, что "Крым — это Украина." Ну ничего, старшие товарищи, думается, ему все объяснят.Москва неустанно доносит до западных лидеров свою позицию по Украине. Для особо непонятливых ее поясняют российские ВС. Совокупными усилиями уже удалось привести западных хозяев Киева от стадии гнева и отрицания к стадии торга. Но лучше поторопиться — каждое следующее предложение Москвы для них будет хуже предыдущего.

https://ria.ru/20240919/polsha-1973506064.html

https://ria.ru/20240917/onet-1973219758.html

https://ria.ru/20240912/sikorskiy-1972262487.html

https://ria.ru/20240904/kuleba-1970501931.html

https://ria.ru/20240920/predlozhenie-1973750364.html

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аналитика, украина, россия, польша, радослав сикорский, оон