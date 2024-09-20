Рейтинг@Mail.ru
Крым намерен добиться признания незаконным акта о передаче его УССР - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/krym-1973743340.html
Крым намерен добиться признания незаконным акта о передаче его УССР
Крым намерен добиться признания незаконным акта о передаче его УССР - РИА Новости, 20.09.2024
Крым намерен добиться признания незаконным акта о передаче его УССР
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что решение о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году должно быть признанно незаконным в... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T03:04
2024-09-20T03:04
украина
россия
ссср
владимир константинов
владимир путин
никита хрущев
оон
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_0:250:3198:2048_1920x0_80_0_0_17f5ab4cda3371673500ec13efa8c16e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что решение о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году должно быть признанно незаконным в судебном порядке. Ранее сообщалось, что рабочей группой при крымском парламенте было выявлено множество политико-правовых нарушений при передаче Крыма в состав УССР. Речь идет, в том числе, о нарушениях Конституций СССР, РСФСР и УССР. "Для нас важнейшей частью этой работы является признание актов о передаче Крыма несостоятельными с юридической точки зрения. Они имели для крымчан катастрофические последствия. И нанесенные ими раны не зажили до сих пор. С нами поступили незаконно. И это надо юридически признать. Это важно для истории, для крымчан, для молодежи. И потом, если что-то сделано незаконно, нарушен закон, значит, есть нарушитель, преступник. Он должен быть назван в ходе судебного процесса", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, если бы полуостров не был передан УССР, то после распада Советского Союза и обретения Украиной независимости, не столкнулся бы с притеснениями и принудительной украинизацией. "Актами 1954 года были нарушены три конституции. Как при этом могут трактоваться такие документы? Они сами по себе ничтожны, а еще не было извещения людей, не были определены границы, статус крымчан... Время показало: то, что Хрущев (советский лидер Никита Хрущев – ред.) сделал с Крымом, не привело к положительным последствиям. Мы вплоть до 2014 года оставались инородным телом в составе Украины, чужаками, потенциальными врагами", - сказал Константинов. Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца – 26 апреля – указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240919/zelenskiy-1973608692.html
https://ria.ru/20240919/sikorskiy-1973576353.html
украина
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_3ef46e41e4bd4c844578c8802baafba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, ссср, владимир константинов, владимир путин, никита хрущев, оон, политика
Украина, Россия, СССР, Владимир Константинов, Владимир Путин, Никита Хрущев, ООН, Политика
Крым намерен добиться признания незаконным акта о передаче его УССР

Константинов: решение о передаче Крыма в состав УССР должны признать незаконным

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что решение о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году должно быть признанно незаконным в судебном порядке.
Ранее сообщалось, что рабочей группой при крымском парламенте было выявлено множество политико-правовых нарушений при передаче Крыма в состав УССР. Речь идет, в том числе, о нарушениях Конституций СССР, РСФСР и УССР.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
В Крыму назвали план "победы" Зеленского пустым звуком
Вчера, 12:40
"Для нас важнейшей частью этой работы является признание актов о передаче Крыма несостоятельными с юридической точки зрения. Они имели для крымчан катастрофические последствия. И нанесенные ими раны не зажили до сих пор. С нами поступили незаконно. И это надо юридически признать. Это важно для истории, для крымчан, для молодежи. И потом, если что-то сделано незаконно, нарушен закон, значит, есть нарушитель, преступник. Он должен быть назван в ходе судебного процесса", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, если бы полуостров не был передан УССР, то после распада Советского Союза и обретения Украиной независимости, не столкнулся бы с притеснениями и принудительной украинизацией.
"Актами 1954 года были нарушены три конституции. Как при этом могут трактоваться такие документы? Они сами по себе ничтожны, а еще не было извещения людей, не были определены границы, статус крымчан... Время показало: то, что Хрущев (советский лидер Никита Хрущев – ред.) сделал с Крымом, не привело к положительным последствиям. Мы вплоть до 2014 года оставались инородным телом в составе Украины, чужаками, потенциальными врагами", - сказал Константинов.
Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца – 26 апреля – указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Глава МИД Польши сделал дерзкий выпад в адрес России из-за Крыма
Вчера, 10:58
 
УкраинаРоссияСССРВладимир КонстантиновВладимир ПутинНикита ХрущевООНПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала