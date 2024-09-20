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Крым намерен добиться признания незаконным акта о передаче его УССР

Крым намерен добиться признания незаконным акта о передаче его УССР - РИА Новости, 20.09.2024

Крым намерен добиться признания незаконным акта о передаче его УССР

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что решение о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году должно быть признанно незаконным в... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T03:04

2024-09-20T03:04

2024-09-20T03:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что решение о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году должно быть признанно незаконным в судебном порядке. Ранее сообщалось, что рабочей группой при крымском парламенте было выявлено множество политико-правовых нарушений при передаче Крыма в состав УССР. Речь идет, в том числе, о нарушениях Конституций СССР, РСФСР и УССР. "Для нас важнейшей частью этой работы является признание актов о передаче Крыма несостоятельными с юридической точки зрения. Они имели для крымчан катастрофические последствия. И нанесенные ими раны не зажили до сих пор. С нами поступили незаконно. И это надо юридически признать. Это важно для истории, для крымчан, для молодежи. И потом, если что-то сделано незаконно, нарушен закон, значит, есть нарушитель, преступник. Он должен быть назван в ходе судебного процесса", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, если бы полуостров не был передан УССР, то после распада Советского Союза и обретения Украиной независимости, не столкнулся бы с притеснениями и принудительной украинизацией. "Актами 1954 года были нарушены три конституции. Как при этом могут трактоваться такие документы? Они сами по себе ничтожны, а еще не было извещения людей, не были определены границы, статус крымчан... Время показало: то, что Хрущев (советский лидер Никита Хрущев – ред.) сделал с Крымом, не привело к положительным последствиям. Мы вплоть до 2014 года оставались инородным телом в составе Украины, чужаками, потенциальными врагами", - сказал Константинов. Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца – 26 апреля – указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240919/zelenskiy-1973608692.html

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украина, россия, ссср, владимир константинов, владимир путин, никита хрущев, оон, политика