https://ria.ru/20240920/krokus-1973923527.html

В Crocus Group рассказали о выплатах пострадавшим в "Крокусе"

В Crocus Group рассказали о выплатах пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 20.09.2024

В Crocus Group рассказали о выплатах пострадавшим в "Крокусе"

Выплаты пострадавшим при теракте в "Крокусе" начнутся с 23 сентября 2024 года, всего установлено 12 категорий пострадавших, сообщила компания Crocus на... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T20:19

2024-09-20T20:19

2024-09-20T20:24

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

красногорск

крокус

crocus group

москва

россия

крокус сити холл

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Выплаты пострадавшим при теракте в "Крокусе" начнутся с 23 сентября 2024 года, всего установлено 12 категорий пострадавших, сообщила компания Crocus на официальном сайте."Двадцатого сентября прошло итоговое заседание Комиссии по приему, распределению и выдаче благотворительной помощи, поступившей от юридических и физических лиц в рамках "Программы помощи пострадавшим при теракте 22 марта 24 года в КЗ "Крокус Сити Холл". Всего комиссией была обработана 341 заявка и установлено 12 категорий пострадавших. На данный момент все собранные средства распределены между гражданами, подавшими заявки и предоставившими список всех необходимых документов. Выплаты начнутся с 23 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным - в пособничестве в совершении этого преступления.Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.

https://ria.ru/20240920/krokus-1973754274.html

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