https://ria.ru/20240920/kreml-1973811683.html
Путин позитивно оценивает помощь регионов подразделениям в зоне СВО
Путин позитивно оценивает помощь регионов подразделениям в зоне СВО - РИА Новости, 20.09.2024
Путин позитивно оценивает помощь регионов подразделениям в зоне СВО
Помощь подразделениям ВС РФ в зоне СВО со стороны российских регионов встречает позитивную оценку со стороны президента России Владимира Путина, сообщил... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:11
2024-09-20T13:11
2024-09-20T13:12
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Помощь подразделениям ВС РФ в зоне СВО со стороны российских регионов встречает позитивную оценку со стороны президента России Владимира Путина, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Конечно, это встречает позитивную оценку со стороны президента. Ведется напряженная круглосуточная работа", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к помощи российских регионов подразделениям в зоне СВО.
https://ria.ru/20240920/kurskaya-1973811392.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин позитивно оценивает помощь регионов подразделениям в зоне СВО
Песков: помощь регионам в зоне СВО встречает позитивную оценку со стороны Путина