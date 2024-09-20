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Путин позитивно оценивает помощь регионов подразделениям в зоне СВО - РИА Новости, 20.09.2024
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13:11 20.09.2024 (обновлено: 13:12 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/kreml-1973811683.html
Путин позитивно оценивает помощь регионов подразделениям в зоне СВО
Путин позитивно оценивает помощь регионов подразделениям в зоне СВО - РИА Новости, 20.09.2024
Путин позитивно оценивает помощь регионов подразделениям в зоне СВО
Помощь подразделениям ВС РФ в зоне СВО со стороны российских регионов встречает позитивную оценку со стороны президента России Владимира Путина, сообщил... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:11
2024-09-20T13:12
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Помощь подразделениям ВС РФ в зоне СВО со стороны российских регионов встречает позитивную оценку со стороны президента России Владимира Путина, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Конечно, это встречает позитивную оценку со стороны президента. Ведется напряженная круглосуточная работа", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к помощи российских регионов подразделениям в зоне СВО.
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин позитивно оценивает помощь регионов подразделениям в зоне СВО

Песков: помощь регионам в зоне СВО встречает позитивную оценку со стороны Путина

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Помощь подразделениям ВС РФ в зоне СВО со стороны российских регионов встречает позитивную оценку со стороны президента России Владимира Путина, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Конечно, это встречает позитивную оценку со стороны президента. Ведется напряженная круглосуточная работа", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к помощи российских регионов подразделениям в зоне СВО.
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