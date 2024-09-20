https://ria.ru/20240920/kreml-1973811683.html

Путин позитивно оценивает помощь регионов подразделениям в зоне СВО

Путин позитивно оценивает помощь регионов подразделениям в зоне СВО - РИА Новости, 20.09.2024

Путин позитивно оценивает помощь регионов подразделениям в зоне СВО

Помощь подразделениям ВС РФ в зоне СВО со стороны российских регионов встречает позитивную оценку со стороны президента России Владимира Путина, сообщил... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T13:11

2024-09-20T13:11

2024-09-20T13:12

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Помощь подразделениям ВС РФ в зоне СВО со стороны российских регионов встречает позитивную оценку со стороны президента России Владимира Путина, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Конечно, это встречает позитивную оценку со стороны президента. Ведется напряженная круглосуточная работа", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к помощи российских регионов подразделениям в зоне СВО.

https://ria.ru/20240920/kurskaya-1973811392.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин