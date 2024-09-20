https://ria.ru/20240920/krab-1973743665.html

Артиллеристы уничтожили под Купянском САУ Krab

Артиллеристы уничтожили под Купянском САУ Krab - РИА Новости, 20.09.2024

Артиллеристы уничтожили под Купянском САУ Krab

Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожили польскую САУ Krab на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T03:09

2024-09-20T03:09

2024-09-20T03:09

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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожили польскую САУ Krab на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили самоходные артиллерийские установки, в том числе Krab польского производства на огневой позиции, и нанесли поражение живой силе ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что огневые позиции ВСУ были обнаружены при помощи БПЛА. "В ходе выполнения боевой задачи расчеты навели орудия и беглым огнем нанесли удары по выявленным целям. После попадания началась детонация боекомплекта. По информации оператора разведывательного дрона, САУ и живая сила ВСУ, находившаяся на огневых позициях, были уничтожены", - добавили в МО РФ.

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вооруженные силы украины, россия, в мире