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Артиллеристы уничтожили под Купянском САУ Krab
Артиллеристы уничтожили под Купянском САУ Krab - РИА Новости, 20.09.2024
Артиллеристы уничтожили под Купянском САУ Krab
Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожили польскую САУ Krab на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T03:09
2024-09-20T03:09
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожили польскую САУ Krab на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили самоходные артиллерийские установки, в том числе Krab польского производства на огневой позиции, и нанесли поражение живой силе ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что огневые позиции ВСУ были обнаружены при помощи БПЛА. "В ходе выполнения боевой задачи расчеты навели орудия и беглым огнем нанесли удары по выявленным целям. После попадания началась детонация боекомплекта. По информации оператора разведывательного дрона, САУ и живая сила ВСУ, находившаяся на огневых позициях, были уничтожены", - добавили в МО РФ.
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Артиллеристы уничтожили под Купянском САУ Krab
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили САУ Krab на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожили польскую САУ Krab на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили самоходные артиллерийские установки, в том числе Krab польского производства на огневой позиции, и нанесли поражение живой силе ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что огневые позиции ВСУ были обнаружены при помощи БПЛА.
"В ходе выполнения боевой задачи расчеты навели орудия и беглым огнем нанесли удары по выявленным целям. После попадания началась детонация боекомплекта. По информации оператора разведывательного дрона, САУ и живая сила ВСУ, находившаяся на огневых позициях, были уничтожены", - добавили в МО РФ.