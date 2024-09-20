Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы уничтожили под Купянском САУ Krab - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:09 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/krab-1973743665.html
Артиллеристы уничтожили под Купянском САУ Krab
Артиллеристы уничтожили под Купянском САУ Krab - РИА Новости, 20.09.2024
Артиллеристы уничтожили под Купянском САУ Krab
Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожили польскую САУ Krab на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T03:09
2024-09-20T03:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948055736_0:274:3020:1972_1920x0_80_0_0_b5e5badb15c634464d67579d4398379f.jpg
ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожили польскую САУ Krab на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили самоходные артиллерийские установки, в том числе Krab польского производства на огневой позиции, и нанесли поражение живой силе ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что огневые позиции ВСУ были обнаружены при помощи БПЛА. "В ходе выполнения боевой задачи расчеты навели орудия и беглым огнем нанесли удары по выявленным целям. После попадания началась детонация боекомплекта. По информации оператора разведывательного дрона, САУ и живая сила ВСУ, находившаяся на огневых позициях, были уничтожены", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240917/lantset-1973092307.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948055736_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_14529a7a7174b53fe55528ee62cfa1a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
Артиллеристы уничтожили под Купянском САУ Krab

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили САУ Krab на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожили польскую САУ Krab на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили самоходные артиллерийские установки, в том числе Krab польского производства на огневой позиции, и нанесли поражение живой силе ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что огневые позиции ВСУ были обнаружены при помощи БПЛА.
"В ходе выполнения боевой задачи расчеты навели орудия и беглым огнем нанесли удары по выявленным целям. После попадания началась детонация боекомплекта. По информации оператора разведывательного дрона, САУ и живая сила ВСУ, находившаяся на огневых позициях, были уничтожены", - добавили в МО РФ.
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Операторы БПЛА уничтожили артиллерию ВСУ на Северском направлении
17 сентября, 05:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала