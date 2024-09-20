Рейтинг@Mail.ru
Каждый четвертый ребенок в России воспитывается в многодетной семье - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 20.09.2024 (обновлено: 15:10 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/kotyakov-1973840136.html
Каждый четвертый ребенок в России воспитывается в многодетной семье
Каждый четвертый ребенок в России воспитывается в многодетной семье - РИА Новости, 20.09.2024
Каждый четвертый ребенок в России воспитывается в многодетной семье
Каждый четвертый российский ребенок воспитывается в семье с тремя и более детьми по итогам данных прошлого года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:46
2024-09-20T15:10
общество
россия
санкт-петербург
антон котяков
брикс
социальный навигатор
год семьи
детские вопросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972469111_569:95:2990:1457_1920x0_80_0_0_50047aa1b0032ce0b7145ebf3ae34a81.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Каждый четвертый российский ребенок воспитывается в семье с тремя и более детьми по итогам данных прошлого года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "По итогам 2023 года в семьях с тремя и более детьми воспитывается каждый четвертый российский ребенок", - сказал Котяков во время встречи министров по делам женщин стран БРИКС на Евразийском женском форуме. Он отметил, что за последние десять лет число многодетных семей в России увеличилось в два раза. Четвертый Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября. Всего в рамках Форума пройдет более 100 мероприятий. В этом году ожидается более 1500 участников из более чем 125 стран: женщин-парламентариев, выдающихся общественно-политических деятелей международного женского движения, руководителей благотворительных проектов, представителей органов власти, деловых кругов, научного и культурного сообщества, общественных организаций и объединений, в частности "Женской двадцатки", Евразийского объединения женщин - региональных лидеров, форума АТЭС.
https://ria.ru/20240905/semya-1970676964.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972469111_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_2e9f4f0acf970fa0d78a952fe1356c4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, санкт-петербург, антон котяков, брикс, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Антон Котяков, БРИКС, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
Каждый четвертый ребенок в России воспитывается в многодетной семье

Котяков: каждый четвертый ребенок воспитывается в семье с тремя и более детьми

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСемья во время прогулки в Москве
Семья во время прогулки в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Семья во время прогулки в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Каждый четвертый российский ребенок воспитывается в семье с тремя и более детьми по итогам данных прошлого года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"По итогам 2023 года в семьях с тремя и более детьми воспитывается каждый четвертый российский ребенок", - сказал Котяков во время встречи министров по делам женщин стран БРИКС на Евразийском женском форуме.
Он отметил, что за последние десять лет число многодетных семей в России увеличилось в два раза.
Четвертый Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября. Всего в рамках Форума пройдет более 100 мероприятий. В этом году ожидается более 1500 участников из более чем 125 стран: женщин-парламентариев, выдающихся общественно-политических деятелей международного женского движения, руководителей благотворительных проектов, представителей органов власти, деловых кругов, научного и культурного сообщества, общественных организаций и объединений, в частности "Женской двадцатки", Евразийского объединения женщин - региональных лидеров, форума АТЭС.
Ребенок с родителями - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В Минтруде рассказали о среднем возрасте многодетных родителей
5 сентября, 04:27
 
ОбществоРоссияСанкт-ПетербургАнтон КотяковБРИКССоциальный навигаторГод семьиДетские вопросы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала