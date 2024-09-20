https://ria.ru/20240920/kotyakov-1973840136.html

Каждый четвертый ребенок в России воспитывается в многодетной семье

Каждый четвертый ребенок в России воспитывается в многодетной семье - РИА Новости, 20.09.2024

Каждый четвертый ребенок в России воспитывается в многодетной семье

Каждый четвертый российский ребенок воспитывается в семье с тремя и более детьми по итогам данных прошлого года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:46

2024-09-20T14:46

2024-09-20T15:10

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Каждый четвертый российский ребенок воспитывается в семье с тремя и более детьми по итогам данных прошлого года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "По итогам 2023 года в семьях с тремя и более детьми воспитывается каждый четвертый российский ребенок", - сказал Котяков во время встречи министров по делам женщин стран БРИКС на Евразийском женском форуме. Он отметил, что за последние десять лет число многодетных семей в России увеличилось в два раза. Четвертый Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября. Всего в рамках Форума пройдет более 100 мероприятий. В этом году ожидается более 1500 участников из более чем 125 стран: женщин-парламентариев, выдающихся общественно-политических деятелей международного женского движения, руководителей благотворительных проектов, представителей органов власти, деловых кругов, научного и культурного сообщества, общественных организаций и объединений, в частности "Женской двадцатки", Евразийского объединения женщин - региональных лидеров, форума АТЭС.

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общество, россия, санкт-петербург, антон котяков, брикс, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы