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В Москве спасенный с дерева кот стал временным сотрудником центра госуслуг
В Москве спасенный с дерева кот стал временным сотрудником центра госуслуг - РИА Новости, 20.09.2024
В Москве спасенный с дерева кот стал временным сотрудником центра госуслуг
В Москве сотрудники центра госуслуг Бабушкинского района при помощи "Спасрезерва" спасли кота с дерева и временно устроили его к себе, сообщается в... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:54
2024-09-20T12:54
2024-09-20T13:24
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Москве сотрудники центра госуслуг Бабушкинского района при помощи "Спасрезерва" спасли кота с дерева и временно устроили его к себе, сообщается в Telegram-канале столичных офисов "Мои Документы". "Котик забрался на дерево, испугался и начал мяукать. Неравнодушные люди вызвали спасателей, а мы взяли его под свое крыло", — рассказали в ведомстве. Кот ждет хозяев по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом № 1, корпус 1, добавили в центре.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, госуслуги, общество
Хорошие новости, Москва, Госуслуги, Общество
В Москве спасенный с дерева кот стал временным сотрудником центра госуслуг
Спасенного с дерева кота временно трудоустроили в центр "Мои документы" в Москве