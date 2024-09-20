https://ria.ru/20240920/kot-1973807745.html

В Москве спасенный с дерева кот стал временным сотрудником центра госуслуг

В Москве спасенный с дерева кот стал временным сотрудником центра госуслуг - РИА Новости, 20.09.2024

В Москве спасенный с дерева кот стал временным сотрудником центра госуслуг

В Москве сотрудники центра госуслуг Бабушкинского района при помощи "Спасрезерва" спасли кота с дерева и временно устроили его к себе, сообщается в... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T12:54

2024-09-20T12:54

2024-09-20T13:24

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Москве сотрудники центра госуслуг Бабушкинского района при помощи "Спасрезерва" спасли кота с дерева и временно устроили его к себе, сообщается в Telegram-канале столичных офисов "Мои Документы". "Котик забрался на дерево, испугался и начал мяукать. Неравнодушные люди вызвали спасателей, а мы взяли его под свое крыло", — рассказали в ведомстве. Кот ждет хозяев по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом № 1, корпус 1, добавили в центре.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, госуслуги, общество