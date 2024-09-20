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В Москве спасенный с дерева кот стал временным сотрудником центра госуслуг - РИА Новости, 20.09.2024
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12:54 20.09.2024 (обновлено: 13:24 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/kot-1973807745.html
В Москве спасенный с дерева кот стал временным сотрудником центра госуслуг
В Москве спасенный с дерева кот стал временным сотрудником центра госуслуг - РИА Новости, 20.09.2024
В Москве спасенный с дерева кот стал временным сотрудником центра госуслуг
В Москве сотрудники центра госуслуг Бабушкинского района при помощи "Спасрезерва" спасли кота с дерева и временно устроили его к себе, сообщается в... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:54
2024-09-20T13:24
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Москве сотрудники центра госуслуг Бабушкинского района при помощи "Спасрезерва" спасли кота с дерева и временно устроили его к себе, сообщается в Telegram-канале столичных офисов "Мои Документы". "Котик забрался на дерево, испугался и начал мяукать. Неравнодушные люди вызвали спасателей, а мы взяли его под свое крыло", — рассказали в ведомстве. Кот ждет хозяев по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом № 1, корпус 1, добавили в центре.
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Хорошие новости, Москва, Госуслуги, Общество
В Москве спасенный с дерева кот стал временным сотрудником центра госуслуг

Спасенного с дерева кота временно трудоустроили в центр "Мои документы" в Москве

© Фото : Мои Документы МоскваКот в центре госуслуг района Бабушкинский
Кот в центре госуслуг района Бабушкинский - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : Мои Документы Москва
Кот в центре госуслуг района Бабушкинский
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Дзен
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Москве сотрудники центра госуслуг Бабушкинского района при помощи "Спасрезерва" спасли кота с дерева и временно устроили его к себе, сообщается в Telegram-канале столичных офисов "Мои Документы".
"Котик забрался на дерево, испугался и начал мяукать. Неравнодушные люди вызвали спасателей, а мы взяли его под свое крыло", — рассказали в ведомстве.
Кот ждет хозяев по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом № 1, корпус 1, добавили в центре.
© Фото : Мои Документы МоскваСотрудники центра госуслуг района Бабушкинский и спасенный кот
Сотрудники центра госуслуг района Бабушкинский и спасенный кот - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : Мои Документы Москва
Сотрудники центра госуслуг района Бабушкинский и спасенный кот
 
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