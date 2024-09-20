https://ria.ru/20240920/kongress-1973742902.html
США столкнулись с кризисом в строительстве атомных подлодок
США столкнулись с кризисом в строительстве атомных подлодок - РИА Новости, 20.09.2024
США столкнулись с кризисом в строительстве атомных подлодок
США столкнулись с кризисом реализации программ строительства атомных подлодок классов "Колумбия" и "Вирджиния" из-за отставания от графика, значительных... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T02:46
2024-09-20T02:46
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США столкнулись с кризисом реализации программ строительства атомных подлодок классов "Колумбия" и "Вирджиния" из-за отставания от графика, значительных перерасходов, нехватки рабочих специалистов и других проблем, следует из опубликованных выдержек стенограммы засекреченного брифинга комитета по ассигнованиям палаты представителей."Одним словом, эти программы находятся в кризисе. Все без исключения они отстают. Все больше они превышают бюджет", — говорится в заявлении председателя подкомитета по обороне Кена Калверта.В частности, как указано в документе, опубликованном американским конгрессом, Военно-морские силы США за следующие шесть лет будут вынуждены потратить на 17 миллиардов долларов больше на строительство атомных субмарин класса "Вирджиния". Также, по словам Калверта, были выявлены проблемы цепочек поставок для строительства субмарин, заключения контрактов, дизайна и проектирования, а система отчетности ВМС "в лучшем случае неясная и несовершенная, а в худшем — вводящая в заблуждение".
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сша, в мире
США столкнулись с кризисом в строительстве атомных подлодок
Конгресс: США попали в кризис реализации программ создания атомных подлодок
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США столкнулись с кризисом реализации программ строительства атомных подлодок классов "Колумбия" и "Вирджиния" из-за отставания от графика, значительных перерасходов, нехватки рабочих специалистов и других проблем, следует из опубликованных выдержек стенограммы засекреченного брифинга комитета по ассигнованиям палаты представителей.
«
"Одним словом, эти программы находятся в кризисе. Все без исключения они отстают. Все больше они превышают бюджет", — говорится в заявлении председателя подкомитета по обороне Кена Калверта.
В частности, как указано в документе, опубликованном американским конгрессом, Военно-морские силы США за следующие шесть лет будут вынуждены потратить на 17 миллиардов долларов больше на строительство атомных субмарин класса "Вирджиния".
Также, по словам Калверта, были выявлены проблемы цепочек поставок для строительства субмарин, заключения контрактов, дизайна и проектирования, а система отчетности ВМС "в лучшем случае неясная и несовершенная, а в худшем — вводящая в заблуждение".