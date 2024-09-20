В Ростовской области возбудили дело после конфликта в школе
СК в Ростовской области возбудил дело о хулиганстве после конфликта в школе
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных на территории одной из школ в станице Тацинской в Ростовской области, где произошел конфликт между местными жителями, начавшийся со ссоры нескольких школьников, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных на территории одной из школ", - говорится в сообщении.
В Нижнем Новгороде установили участников драки в школе
21 апреля, 21:01
По данным следствия, между двумя учениками школы, расположенной в Тацинском районе возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, о котором один из учеников сообщил своим родственникам.
"В этот же день родственники подростка прибыли в учебное заведение, где высказали слова угроз жизни и здоровья в адрес мальчика, участвующего в конфликте. Также один из прибывших повредил автомобиль, принадлежащий его отцу", - сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в школе в станице Тацинской Ростовской области поссорились старшеклассник и третьеклассник. Позже за младшего школьника якобы заступился отец, который сделал замечание обидчику сына. Затем старшеклассник рассказал об инциденте своему отцу, который подъехал к школе в компании нескольких мужчин для разбирательств. После чего произошел серьезный конфликт между родителями и их "группой поддержки", в ходе которого был разбит автомобиль одного из участников инцидента. В полиции подтвердили, что в результате конфликта трое мужчин повредили автомобиль, принадлежащий 45-летнему жителю станицы Тацинской.
В настоящее время следователи допрашивают всех участников конфликта, включая подозреваемых в совершении преступления, с их участием выполняются следственные действия, назначено проведение необходимых экспертиз, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области.
В Челябинске проверят инцидент в школе, где мужчина угрожал учительнице
19 сентября, 17:46