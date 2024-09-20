https://ria.ru/20240920/konflikt-1973899298.html

В Ростовской области возбудили дело после конфликта в школе

В Ростовской области возбудили дело после конфликта в школе - РИА Новости, 20.09.2024

В Ростовской области возбудили дело после конфликта в школе

Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных на территории одной из школ в станице Тацинской в Ростовской области, где... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T17:46

2024-09-20T17:46

2024-09-20T17:46

происшествия

ростовская область

россия

тацинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных на территории одной из школ в станице Тацинской в Ростовской области, где произошел конфликт между местными жителями, начавшийся со ссоры нескольких школьников, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных на территории одной из школ", - говорится в сообщении. По данным следствия, между двумя учениками школы, расположенной в Тацинском районе возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, о котором один из учеников сообщил своим родственникам. "В этот же день родственники подростка прибыли в учебное заведение, где высказали слова угроз жизни и здоровья в адрес мальчика, участвующего в конфликте. Также один из прибывших повредил автомобиль, принадлежащий его отцу", - сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ. Ранее в соцсетях появилась информация, что в школе в станице Тацинской Ростовской области поссорились старшеклассник и третьеклассник. Позже за младшего школьника якобы заступился отец, который сделал замечание обидчику сына. Затем старшеклассник рассказал об инциденте своему отцу, который подъехал к школе в компании нескольких мужчин для разбирательств. После чего произошел серьезный конфликт между родителями и их "группой поддержки", в ходе которого был разбит автомобиль одного из участников инцидента. В полиции подтвердили, что в результате конфликта трое мужчин повредили автомобиль, принадлежащий 45-летнему жителю станицы Тацинской. В настоящее время следователи допрашивают всех участников конфликта, включая подозреваемых в совершении преступления, с их участием выполняются следственные действия, назначено проведение необходимых экспертиз, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области.

https://ria.ru/20240421/mvd-1941388921.html

https://ria.ru/20240919/chelyabinsk-1973697694.html

ростовская область

россия

тацинский район

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происшествия, ростовская область, россия, тацинский район, следственный комитет россии (ск рф)