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В Ростовской области возбудили дело после конфликта в школе - РИА Новости, 20.09.2024
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17:46 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/konflikt-1973899298.html
В Ростовской области возбудили дело после конфликта в школе
В Ростовской области возбудили дело после конфликта в школе - РИА Новости, 20.09.2024
В Ростовской области возбудили дело после конфликта в школе
Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных на территории одной из школ в станице Тацинской в Ростовской области, где... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:46
2024-09-20T17:46
происшествия
ростовская область
россия
тацинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных на территории одной из школ в станице Тацинской в Ростовской области, где произошел конфликт между местными жителями, начавшийся со ссоры нескольких школьников, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных на территории одной из школ", - говорится в сообщении. По данным следствия, между двумя учениками школы, расположенной в Тацинском районе возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, о котором один из учеников сообщил своим родственникам. "В этот же день родственники подростка прибыли в учебное заведение, где высказали слова угроз жизни и здоровья в адрес мальчика, участвующего в конфликте. Также один из прибывших повредил автомобиль, принадлежащий его отцу", - сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ. Ранее в соцсетях появилась информация, что в школе в станице Тацинской Ростовской области поссорились старшеклассник и третьеклассник. Позже за младшего школьника якобы заступился отец, который сделал замечание обидчику сына. Затем старшеклассник рассказал об инциденте своему отцу, который подъехал к школе в компании нескольких мужчин для разбирательств. После чего произошел серьезный конфликт между родителями и их "группой поддержки", в ходе которого был разбит автомобиль одного из участников инцидента. В полиции подтвердили, что в результате конфликта трое мужчин повредили автомобиль, принадлежащий 45-летнему жителю станицы Тацинской. В настоящее время следователи допрашивают всех участников конфликта, включая подозреваемых в совершении преступления, с их участием выполняются следственные действия, назначено проведение необходимых экспертиз, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области.
https://ria.ru/20240421/mvd-1941388921.html
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, россия, тацинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Тацинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области возбудили дело после конфликта в школе

СК в Ростовской области возбудил дело о хулиганстве после конфликта в школе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных на территории одной из школ в станице Тацинской в Ростовской области, где произошел конфликт между местными жителями, начавшийся со ссоры нескольких школьников, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных на территории одной из школ", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, между двумя учениками школы, расположенной в Тацинском районе возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, о котором один из учеников сообщил своим родственникам.
"В этот же день родственники подростка прибыли в учебное заведение, где высказали слова угроз жизни и здоровья в адрес мальчика, участвующего в конфликте. Также один из прибывших повредил автомобиль, принадлежащий его отцу", - сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в школе в станице Тацинской Ростовской области поссорились старшеклассник и третьеклассник. Позже за младшего школьника якобы заступился отец, который сделал замечание обидчику сына. Затем старшеклассник рассказал об инциденте своему отцу, который подъехал к школе в компании нескольких мужчин для разбирательств. После чего произошел серьезный конфликт между родителями и их "группой поддержки", в ходе которого был разбит автомобиль одного из участников инцидента. В полиции подтвердили, что в результате конфликта трое мужчин повредили автомобиль, принадлежащий 45-летнему жителю станицы Тацинской.
В настоящее время следователи допрашивают всех участников конфликта, включая подозреваемых в совершении преступления, с их участием выполняются следственные действия, назначено проведение необходимых экспертиз, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области.
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