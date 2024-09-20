Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области ссора школьников переросла в конфликт родителей - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/konflikt-1973897782.html
В Ростовской области ссора школьников переросла в конфликт родителей
В Ростовской области ссора школьников переросла в конфликт родителей - РИА Новости, 20.09.2024
В Ростовской области ссора школьников переросла в конфликт родителей
Полиция начала проверку обстоятельств конфликта между жителями на пришкольной территории в станице Тацинской в Ростовской области, который начался с ссоры... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:40
2024-09-20T17:40
происшествия
россия
ростовская область
тацинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Полиция начала проверку обстоятельств конфликта между жителями на пришкольной территории в станице Тацинской в Ростовской области, который начался с ссоры нескольких школьников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. "В полицию поступило сообщение о конфликте на пришкольной территории станицы Тацинской. Прибывшими на место полицейскими установлено, что между гражданами произошел конфликт, вызванный ссорой их детей", - говорится в сообщении. Ранее в соцсетях появилась информация, что в станице Тацинской Ростовской области школьный конфликт перерос в конфликт между родителями. Сообщалось, что в школе поссорились старшеклассник и третьеклассник. Позже за младшего школьника якобы заступился отец, который сделал замечание обидчику сына. Затем старшеклассник рассказал об инциденте своему отцу, который подъехал к школе в компании нескольких мужчин для разбирательств. После чего произошел серьезный конфликт между родителями и их "группами поддержки", в ходе которого был разбит автомобиль одного из участников инцидента: этот факт подтвердили в полиции. "В результате конфликта трое мужчин повредили автомобиль, принадлежащий 45-летнему жителю станицы Тацинской", - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. В настоящее время полиция проводит проверку, после выяснения обстоятельства произошедшего будет принято решение в соответствии с законодательством. Кроме того, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних местного отдела полиции совместно с администрацией Тацинского района проведут с родителями и несовершеннолетними профилактическую работу, направленную "на недопущение конфликтных ситуаций в будущем", добавили в региональном главке МВД РФ.
https://ria.ru/20240913/krym-1972494265.html
https://ria.ru/20240421/mvd-1941388921.html
россия
ростовская область
тацинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ростовская область, тацинский район
Происшествия, Россия, Ростовская область, Тацинский район
В Ростовской области ссора школьников переросла в конфликт родителей

МВД: в Ростовской области ссора школьников переросла в разборки родителей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Полиция начала проверку обстоятельств конфликта между жителями на пришкольной территории в станице Тацинской в Ростовской области, который начался с ссоры нескольких школьников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
"В полицию поступило сообщение о конфликте на пришкольной территории станицы Тацинской. Прибывшими на место полицейскими установлено, что между гражданами произошел конфликт, вызванный ссорой их детей", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
СК проверяет сообщения о том, что школьник избил учителя смартфоном в Крыму
13 сентября, 13:12
Ранее в соцсетях появилась информация, что в станице Тацинской Ростовской области школьный конфликт перерос в конфликт между родителями. Сообщалось, что в школе поссорились старшеклассник и третьеклассник. Позже за младшего школьника якобы заступился отец, который сделал замечание обидчику сына. Затем старшеклассник рассказал об инциденте своему отцу, который подъехал к школе в компании нескольких мужчин для разбирательств. После чего произошел серьезный конфликт между родителями и их "группами поддержки", в ходе которого был разбит автомобиль одного из участников инцидента: этот факт подтвердили в полиции.
"В результате конфликта трое мужчин повредили автомобиль, принадлежащий 45-летнему жителю станицы Тацинской", - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В настоящее время полиция проводит проверку, после выяснения обстоятельства произошедшего будет принято решение в соответствии с законодательством. Кроме того, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних местного отдела полиции совместно с администрацией Тацинского района проведут с родителями и несовершеннолетними профилактическую работу, направленную "на недопущение конфликтных ситуаций в будущем", добавили в региональном главке МВД РФ.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
В Нижнем Новгороде установили участников драки в школе
21 апреля, 21:01
 
ПроисшествияРоссияРостовская областьТацинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала