https://ria.ru/20240920/konflikt-1973897782.html
В Ростовской области ссора школьников переросла в конфликт родителей
В Ростовской области ссора школьников переросла в конфликт родителей - РИА Новости, 20.09.2024
В Ростовской области ссора школьников переросла в конфликт родителей
Полиция начала проверку обстоятельств конфликта между жителями на пришкольной территории в станице Тацинской в Ростовской области, который начался с ссоры... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:40
2024-09-20T17:40
2024-09-20T17:40
происшествия
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тацинский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Полиция начала проверку обстоятельств конфликта между жителями на пришкольной территории в станице Тацинской в Ростовской области, который начался с ссоры нескольких школьников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. "В полицию поступило сообщение о конфликте на пришкольной территории станицы Тацинской. Прибывшими на место полицейскими установлено, что между гражданами произошел конфликт, вызванный ссорой их детей", - говорится в сообщении. Ранее в соцсетях появилась информация, что в станице Тацинской Ростовской области школьный конфликт перерос в конфликт между родителями. Сообщалось, что в школе поссорились старшеклассник и третьеклассник. Позже за младшего школьника якобы заступился отец, который сделал замечание обидчику сына. Затем старшеклассник рассказал об инциденте своему отцу, который подъехал к школе в компании нескольких мужчин для разбирательств. После чего произошел серьезный конфликт между родителями и их "группами поддержки", в ходе которого был разбит автомобиль одного из участников инцидента: этот факт подтвердили в полиции. "В результате конфликта трое мужчин повредили автомобиль, принадлежащий 45-летнему жителю станицы Тацинской", - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. В настоящее время полиция проводит проверку, после выяснения обстоятельства произошедшего будет принято решение в соответствии с законодательством. Кроме того, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних местного отдела полиции совместно с администрацией Тацинского района проведут с родителями и несовершеннолетними профилактическую работу, направленную "на недопущение конфликтных ситуаций в будущем", добавили в региональном главке МВД РФ.
https://ria.ru/20240913/krym-1972494265.html
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происшествия, россия, ростовская область, тацинский район
Происшествия, Россия, Ростовская область, Тацинский район
В Ростовской области ссора школьников переросла в конфликт родителей
МВД: в Ростовской области ссора школьников переросла в разборки родителей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Полиция начала проверку обстоятельств конфликта между жителями на пришкольной территории в станице Тацинской в Ростовской области, который начался с ссоры нескольких школьников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
"В полицию поступило сообщение о конфликте на пришкольной территории станицы Тацинской. Прибывшими на место полицейскими установлено, что между гражданами произошел конфликт, вызванный ссорой их детей", - говорится в сообщении.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в станице Тацинской Ростовской области школьный конфликт перерос в конфликт между родителями. Сообщалось, что в школе поссорились старшеклассник и третьеклассник. Позже за младшего школьника якобы заступился отец, который сделал замечание обидчику сына. Затем старшеклассник рассказал об инциденте своему отцу, который подъехал к школе в компании нескольких мужчин для разбирательств. После чего произошел серьезный конфликт между родителями и их "группами поддержки", в ходе которого был разбит автомобиль одного из участников инцидента: этот факт подтвердили в полиции.
"В результате конфликта трое мужчин повредили автомобиль, принадлежащий 45-летнему жителю станицы Тацинской", - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В настоящее время полиция проводит проверку, после выяснения обстоятельства произошедшего будет принято решение в соответствии с законодательством. Кроме того, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних местного отдела полиции совместно с администрацией Тацинского района
проведут с родителями и несовершеннолетними профилактическую работу, направленную "на недопущение конфликтных ситуаций в будущем", добавили в региональном главке МВД РФ.