https://ria.ru/20240920/kitay-1973738952.html

Санакоев связал "экономическое чудо" Китая с помощью со стороны СССР

Санакоев связал "экономическое чудо" Китая с помощью со стороны СССР - РИА Новости, 20.09.2024

Санакоев связал "экономическое чудо" Китая с помощью со стороны СССР

Базу сегодняшнего экономического чуда Китая заложила помощь, оказанная стране Советским Союзом в 50-х годах, заявил РИА Новости заместитель Председателя... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T00:47

2024-09-20T00:47

2024-09-20T00:47

китай

москва

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метрополь

в мире

сергей санакоев

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Базу сегодняшнего экономического чуда Китая заложила помощь, оказанная стране Советским Союзом в 50-х годах, заявил РИА Новости заместитель Председателя Общества российско-китайской дружбы, Президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев. "Да, за 75 лет, с тех пор как 2 октября 1949 года были установлены дипломатические отношения между нашими странами, в отношениях Москвы и Пекина было всякое, но основа оставалась непоколебимой. Ведь именно оказанная тогда всесторонняя помощь фактически и заложила базу китайского экономического чуда, которое мы сейчас наблюдаем", - сказал он. Уже в феврале 1950 года, напомнил Санакоев, "в Москве состоялась знаменитая встреча Сталина и Мао Цзедуна, во время которой в "Красном" зале "Метрополя" состоялся прием по случаю заключения исторического Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи, согласно которому СССР брал на себя обязательство оказывать молодой китайской республике самую широкую поддержку". В результате нее, добавил собеседник агентства, Советский Союз построил в КНР 156 крупных промышленных объектов, отправил в Китай тысячи своих квалифицированных специалистов, тысячи китайцев прошли обучение на наших предприятиях и в наших учебных заведениях. "Так закладывался фундамент великой российско-китайской дружбы, которая сегодня переживает невиданный доселе расцвет", - подчеркнул Санакоев. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

https://ria.ru/20240516/torgovlya-1946319904.html

https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878519166.html

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китай, москва, пекин, метрополь, в мире, сергей санакоев