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Санакоев связал "экономическое чудо" Китая с помощью со стороны СССР - РИА Новости, 20.09.2024
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00:47 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/kitay-1973738952.html
Санакоев связал "экономическое чудо" Китая с помощью со стороны СССР
Санакоев связал "экономическое чудо" Китая с помощью со стороны СССР - РИА Новости, 20.09.2024
Санакоев связал "экономическое чудо" Китая с помощью со стороны СССР
Базу сегодняшнего экономического чуда Китая заложила помощь, оказанная стране Советским Союзом в 50-х годах, заявил РИА Новости заместитель Председателя... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T00:47
2024-09-20T00:47
китай
москва
пекин
метрополь
в мире
сергей санакоев
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Базу сегодняшнего экономического чуда Китая заложила помощь, оказанная стране Советским Союзом в 50-х годах, заявил РИА Новости заместитель Председателя Общества российско-китайской дружбы, Президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев. "Да, за 75 лет, с тех пор как 2 октября 1949 года были установлены дипломатические отношения между нашими странами, в отношениях Москвы и Пекина было всякое, но основа оставалась непоколебимой. Ведь именно оказанная тогда всесторонняя помощь фактически и заложила базу китайского экономического чуда, которое мы сейчас наблюдаем", - сказал он. Уже в феврале 1950 года, напомнил Санакоев, "в Москве состоялась знаменитая встреча Сталина и Мао Цзедуна, во время которой в "Красном" зале "Метрополя" состоялся прием по случаю заключения исторического Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи, согласно которому СССР брал на себя обязательство оказывать молодой китайской республике самую широкую поддержку". В результате нее, добавил собеседник агентства, Советский Союз построил в КНР 156 крупных промышленных объектов, отправил в Китай тысячи своих квалифицированных специалистов, тысячи китайцев прошли обучение на наших предприятиях и в наших учебных заведениях. "Так закладывался фундамент великой российско-китайской дружбы, которая сегодня переживает невиданный доселе расцвет", - подчеркнул Санакоев. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20240516/torgovlya-1946319904.html
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китай, москва, пекин, метрополь, в мире, сергей санакоев
Китай, Москва, Пекин, Метрополь, В мире, Сергей Санакоев
Санакоев связал "экономическое чудо" Китая с помощью со стороны СССР

Санакоев: основу экономического чуда Китая заложила помощь со стороны СССР

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкXX Всекитайский съезд Коммунистической партии в Пекине
XX Всекитайский съезд Коммунистической партии в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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XX Всекитайский съезд Коммунистической партии в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Базу сегодняшнего экономического чуда Китая заложила помощь, оказанная стране Советским Союзом в 50-х годах, заявил РИА Новости заместитель Председателя Общества российско-китайской дружбы, Президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев.
"Да, за 75 лет, с тех пор как 2 октября 1949 года были установлены дипломатические отношения между нашими странами, в отношениях Москвы и Пекина было всякое, но основа оставалась непоколебимой. Ведь именно оказанная тогда всесторонняя помощь фактически и заложила базу китайского экономического чуда, которое мы сейчас наблюдаем", - сказал он.
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Уже в феврале 1950 года, напомнил Санакоев, "в Москве состоялась знаменитая встреча Сталина и Мао Цзедуна, во время которой в "Красном" зале "Метрополя" состоялся прием по случаю заключения исторического Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи, согласно которому СССР брал на себя обязательство оказывать молодой китайской республике самую широкую поддержку".
В результате нее, добавил собеседник агентства, Советский Союз построил в КНР 156 крупных промышленных объектов, отправил в Китай тысячи своих квалифицированных специалистов, тысячи китайцев прошли обучение на наших предприятиях и в наших учебных заведениях.
"Так закладывался фундамент великой российско-китайской дружбы, которая сегодня переживает невиданный доселе расцвет", - подчеркнул Санакоев.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
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КитайМоскваПекинМетропольВ миреСергей Санакоев
 
 
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