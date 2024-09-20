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"Только что": немецкий журналист раскрыл, что его напугало в Киеве - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:09 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/kiev-1973931859.html
"Только что": немецкий журналист раскрыл, что его напугало в Киеве
"Только что": немецкий журналист раскрыл, что его напугало в Киеве - РИА Новости, 20.09.2024
"Только что": немецкий журналист раскрыл, что его напугало в Киеве
Немецкий журналист Юлиан Репке заявил в социальной сети X, что испугался грохота трамвая в Киеве. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T22:09
2024-09-20T22:09
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
киев
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Репке заявил в социальной сети X, что испугался грохота трамвая в Киеве."Боже мой. Я только что укрылся от внезапного грохота проезжающего трамвая снаружи", — написал он.По словам журналиста, нахождение на Украине негативно влияет на его психическое состояние."Мне нужно сейчас же уехать с Украины, пока я окончательно не свихнулся", — пожаловался он.В пятницу в Киевской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240920/vsu-1973877539.html
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в мире, германия, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Киев
"Только что": немецкий журналист раскрыл, что его напугало в Киеве

Немецкий журналист Репке испугался трамвая в Киеве

© AP Photo / Felipe DanaУлица в центре Киева, Украина
Улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Репке заявил в социальной сети X, что испугался грохота трамвая в Киеве.
"Боже мой. Я только что укрылся от внезапного грохота проезжающего трамвая снаружи", — написал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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По словам журналиста, нахождение на Украине негативно влияет на его психическое состояние.
«
"Мне нужно сейчас же уехать с Украины, пока я окончательно не свихнулся", — пожаловался он.
В пятницу в Киевской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаКиев
 
 
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