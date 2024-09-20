https://ria.ru/20240920/kiev-1973931859.html

"Только что": немецкий журналист раскрыл, что его напугало в Киеве

"Только что": немецкий журналист раскрыл, что его напугало в Киеве - РИА Новости, 20.09.2024

"Только что": немецкий журналист раскрыл, что его напугало в Киеве

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил в социальной сети X, что испугался грохота трамвая в Киеве. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T22:09

2024-09-20T22:09

2024-09-20T22:09

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Репке заявил в социальной сети X, что испугался грохота трамвая в Киеве."Боже мой. Я только что укрылся от внезапного грохота проезжающего трамвая снаружи", — написал он.По словам журналиста, нахождение на Украине негативно влияет на его психическое состояние."Мне нужно сейчас же уехать с Украины, пока я окончательно не свихнулся", — пожаловался он.В пятницу в Киевской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240920/vsu-1973877539.html

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