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"Только что": немецкий журналист раскрыл, что его напугало в Киеве
"Только что": немецкий журналист раскрыл, что его напугало в Киеве - РИА Новости, 20.09.2024
"Только что": немецкий журналист раскрыл, что его напугало в Киеве
Немецкий журналист Юлиан Репке заявил в социальной сети X, что испугался грохота трамвая в Киеве. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T22:09
2024-09-20T22:09
2024-09-20T22:09
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Репке заявил в социальной сети X, что испугался грохота трамвая в Киеве."Боже мой. Я только что укрылся от внезапного грохота проезжающего трамвая снаружи", — написал он.По словам журналиста, нахождение на Украине негативно влияет на его психическое состояние."Мне нужно сейчас же уехать с Украины, пока я окончательно не свихнулся", — пожаловался он.В пятницу в Киевской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240920/vsu-1973877539.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Киев
"Только что": немецкий журналист раскрыл, что его напугало в Киеве
Немецкий журналист Репке испугался трамвая в Киеве