https://ria.ru/20240920/khrapach-1973744393.html

Защита обжаловала пожизненный приговор комбригу ВСУ Храпачу

Защита обжаловала пожизненный приговор комбригу ВСУ Храпачу - РИА Новости, 20.09.2024

Защита обжаловала пожизненный приговор комбригу ВСУ Храпачу

Защита командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача, который отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по войсковым частям... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T03:36

2024-09-20T03:36

2024-09-20T03:40

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Защита командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача, который отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по войсковым частям в Белгородской области, обжаловала его пожизненный срок, назначенный заочно, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Макаров."Апелляционную жалобу на приговор по Храпачу подал", - сказал адвокат.Второй западный окружной военный суд 4 сентября приговорил комбрига к пожизненному лишению свободы и штрафу в 4 миллиона рублей в счет компенсации причиненного вреда.Как указало обвинение, Храпач в целях устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти, действуя в составе организованный группы, отдавал приказы о ракетных ударах по местам расположения пунктов войсковых частей в Белгородской области, которые не принимали участия в проведении СВО на Украине. В материалах дела сказано о четырех таких атаках. Действия Храпача привели к смертям и ранениям людей, а также причинению материального ущерба Минобороны РФ.Хамовнический райсуд Москвы в апреле заочно арестовал Храпача по делу об убийствах, совершенных общеопасным способом, группой лиц по мотивам политической, расовой или иной ненависти.Кроме того, Верховный суд ДНР заочно осудил его на пожизненный срок за организацию убийства сотрудника военного следственного управления СК РФ Евгения Рыбакова. Как сообщал "Коммерсант", следователь погиб в результате обстрела гостиницы в Донецке. Соответствующий приказ, как установил суд, отдал Храпач.

https://ria.ru/20240913/prigovor-1972465129.html

https://ria.ru/20240919/plennyy-1973545443.html

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вооруженные силы украины, белгородская область, сергей макаров (инвестор), россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия