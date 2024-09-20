https://ria.ru/20240920/khimki-1973786825.html
Более 250 патриотических мероприятий провели в Химках
Более 250 патриотических мероприятий провели в Химках - РИА Новости, 20.09.2024
Более 250 патриотических мероприятий провели в Химках
В городском округе Химки с июля провели более 250 патриотических мероприятий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T11:21
2024-09-20T11:21
2024-09-20T11:21
химки (городской округ в московской области)
владимир харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973786985_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_1f26a56f63d11c901d3c59f754cc9865.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В городском округе Химки с июля провели более 250 патриотических мероприятий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В рамках нового масштабного проекта "Химки. Успех в единстве поколений" каждый житель может принять участие в мастер-классах, лекциях и десятках других активностей. В числе участников также волонтеры, молодогвардейцы, ветераны боевых действий, участники СВО и многие другие. "Я очень рада, что в нашем городском округе запустили подобный проект. Он важен для подрастающего поколения и интересен для взрослых. Наши встречи всегда проходят продуктивно", – сказала депутат Совета депутатов Юлия Мамай, ее слова приводит пресс-служба. В качестве спикеров для участников проекта выступают историки, краеведы, деятели культуры, общественники и депутаты. Среди них – Артур Каримов, Руслан Шаипов, Надежда Смирнова, Владислав Мирзонов, Евгений Иноземцев и Владимир Харитонов. "Мероприятия в рамках проекта направлены на формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства гордости за свою страну, а также готовности внести свой вклад в ее развитие", – отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. В городском округе Химки уже третий месяц реализуют масштабный патриотический проект "Химки. Успех в единстве поколений". Он объединил людей самых разных возрастов. По всему муниципалитету для горожан проводят кинопоказы, мастер-классы, круглые столы, просветительские и патриотические лекции, концерты и устраивают встречи с выдающимися жителями.
https://ria.ru/20240919/khimki-1973613054.html
химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), владимир харитонов
Химки (городской округ в Московской области), Владимир Харитонов
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В городском округе Химки с июля провели более 250 патриотических мероприятий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках нового масштабного проекта "Химки. Успех в единстве поколений" каждый житель может принять участие в мастер-классах, лекциях и десятках других активностей. В числе участников также волонтеры, молодогвардейцы, ветераны боевых действий, участники СВО и многие другие.
"Я очень рада, что в нашем городском округе запустили подобный проект. Он важен для подрастающего поколения и интересен для взрослых. Наши встречи всегда проходят продуктивно", – сказала депутат Совета депутатов Юлия Мамай, ее слова приводит пресс-служба.
В качестве спикеров для участников проекта выступают историки, краеведы, деятели культуры, общественники и депутаты. Среди них – Артур Каримов, Руслан Шаипов, Надежда Смирнова, Владислав Мирзонов, Евгений Иноземцев и Владимир Харитонов
.
"Мероприятия в рамках проекта направлены на формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства гордости за свою страну, а также готовности внести свой вклад в ее развитие", – отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.
В городском округе Химки уже третий месяц реализуют масштабный патриотический проект "Химки. Успех в единстве поколений". Он объединил людей самых разных возрастов. По всему муниципалитету для горожан проводят кинопоказы, мастер-классы, круглые столы, просветительские и патриотические лекции, концерты и устраивают встречи с выдающимися жителями.