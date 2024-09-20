https://ria.ru/20240920/khimki-1973786825.html

Более 250 патриотических мероприятий провели в Химках

Более 250 патриотических мероприятий провели в Химках - РИА Новости, 20.09.2024

Более 250 патриотических мероприятий провели в Химках

В городском округе Химки с июля провели более 250 патриотических мероприятий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T11:21

2024-09-20T11:21

2024-09-20T11:21

химки (городской округ в московской области)

владимир харитонов

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В городском округе Химки с июля провели более 250 патриотических мероприятий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В рамках нового масштабного проекта "Химки. Успех в единстве поколений" каждый житель может принять участие в мастер-классах, лекциях и десятках других активностей. В числе участников также волонтеры, молодогвардейцы, ветераны боевых действий, участники СВО и многие другие. "Я очень рада, что в нашем городском округе запустили подобный проект. Он важен для подрастающего поколения и интересен для взрослых. Наши встречи всегда проходят продуктивно", – сказала депутат Совета депутатов Юлия Мамай, ее слова приводит пресс-служба. В качестве спикеров для участников проекта выступают историки, краеведы, деятели культуры, общественники и депутаты. Среди них – Артур Каримов, Руслан Шаипов, Надежда Смирнова, Владислав Мирзонов, Евгений Иноземцев и Владимир Харитонов. "Мероприятия в рамках проекта направлены на формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства гордости за свою страну, а также готовности внести свой вклад в ее развитие", – отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. В городском округе Химки уже третий месяц реализуют масштабный патриотический проект "Химки. Успех в единстве поколений". Он объединил людей самых разных возрастов. По всему муниципалитету для горожан проводят кинопоказы, мастер-классы, круглые столы, просветительские и патриотические лекции, концерты и устраивают встречи с выдающимися жителями.

https://ria.ru/20240919/khimki-1973613054.html

химки (городской округ в московской области)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), владимир харитонов