https://ria.ru/20240920/kherson-1973753617.html

В Херсонской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

В Херсонской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 20.09.2024

В Херсонской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале в пятницу о повреждении объекта... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T08:04

2024-09-20T08:04

2024-09-20T08:06

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале в пятницу о повреждении объекта критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Прокудин в своем Telegram-канале сообщил, что после взрывов в минувшие сутки поврежден "объект критической инфраструктуры" в регионе. При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины