https://ria.ru/20240920/kharris-1973927719.html

Лавров объяснил заявление Путина о поддержке Харрис

Лавров объяснил заявление Путина о поддержке Харрис - РИА Новости, 20.09.2024

Лавров объяснил заявление Путина о поддержке Харрис

Президент России Владимир Путин пошутил, заявив о поддержке кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на выборах президента США, рассказал глава МИД... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T21:13

2024-09-20T21:13

2024-09-20T22:54

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предвыборные дебаты харрис и трампа

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, заявив о поддержке кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на выборах президента США, рассказал глава МИД Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia.Путин во время выступления на пленарной сессии ВЭФ заявил, что Москва поддержит Харрис по совету действующего американского президента Джо Байдена. Российский лидер отметил, что у Харрис заразительный смех, который говорит о хорошем положении дел у нее."Президент России Владимир Владимирович Путин пошутил. У него хорошее чувство юмора. Он не раз прибегает к шуткам во время своих выступлений и интервью", — пояснил Лавров.По словам министра, он в американском государстве многое решает не президент, а "глубинное государство", то есть элита."Потому что там действует пресловутое "глубинное государство". Президент США Джо Байден в таком физическом состоянии, что уже долгое время не может руководить страной. Но страна крутит эти "шестеренки". Она продолжает военную кампанию через украинский режим, в других частях мира, продолжает блокировать любые резолюции в Совете Безопасности ООН, требующие прекращения огня в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордании. "Машина" работает", — добавил он.Штаты, в частности, продолжают военную компанию через Украину, но также и другие страны, и нацелены на то, чтобы никогда не иметь конкурента, который бы угрожал американскому доминированию, подчеркнул глава МИД.Например, экс-лидер США Дональд Трамп, когда был президентом, несколько раз общался с Путиным, пару раз принимал у себя в Белом доме Лаврова, был настроен дружелюбно. При этом антироссийские рестрикции, включая достаточно серьезные, вводились и при нем. Поэтому, заключил Лавров, Москва пришла к выводу, что рассчитывать следует только на самих себя.

https://ria.ru/20240907/kharris-1971153432.html

https://ria.ru/20240914/vybory-1972667197.html

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в мире, россия, сша, владимир путин, сергей лавров, камала харрис, оон, предвыборные дебаты харрис и трампа