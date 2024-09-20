Лавров объяснил заявление Путина о поддержке Харрис
Лавров: Путин пошутил, что РФ поддерживает Харрис на выборах президента США
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, заявив о поддержке кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на выборах президента США, рассказал глава МИД Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia.
Путин во время выступления на пленарной сессии ВЭФ заявил, что Москва поддержит Харрис по совету действующего американского президента Джо Байдена. Российский лидер отметил, что у Харрис заразительный смех, который говорит о хорошем положении дел у нее.
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"Президент России Владимир Владимирович Путин пошутил. У него хорошее чувство юмора. Он не раз прибегает к шуткам во время своих выступлений и интервью", — пояснил Лавров.
По словам министра, он в американском государстве многое решает не президент, а "глубинное государство", то есть элита.
"Потому что там действует пресловутое "глубинное государство". Президент США Джо Байден в таком физическом состоянии, что уже долгое время не может руководить страной. Но страна крутит эти "шестеренки". Она продолжает военную кампанию через украинский режим, в других частях мира, продолжает блокировать любые резолюции в Совете Безопасности ООН, требующие прекращения огня в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордании. "Машина" работает", — добавил он.
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Штаты, в частности, продолжают военную компанию через Украину, но также и другие страны, и нацелены на то, чтобы никогда не иметь конкурента, который бы угрожал американскому доминированию, подчеркнул глава МИД.
Например, экс-лидер США Дональд Трамп, когда был президентом, несколько раз общался с Путиным, пару раз принимал у себя в Белом доме Лаврова, был настроен дружелюбно. При этом антироссийские рестрикции, включая достаточно серьезные, вводились и при нем. Поэтому, заключил Лавров, Москва пришла к выводу, что рассчитывать следует только на самих себя.
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