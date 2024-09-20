https://ria.ru/20240920/kharris-1973748111.html

Харрис заявила, что застрелит любого, кто вторгнется в ее дом

Харрис заявила, что застрелит любого, кто вторгнется в ее дом - РИА Новости, 20.09.2024

Харрис заявила, что застрелит любого, кто вторгнется в ее дом

Действующая вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис заявила, что застрелит каждого, кто ворвется в ее дом. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T05:50

2024-09-20T05:50

2024-09-20T10:31

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Действующая вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис заявила, что застрелит каждого, кто ворвется в ее дом. Вопрос о применении огнестрельного оружия возник в ходе разговора Харрис со знаменитой телеведущей Опрой Уинфри на предвыборном мероприятии в четверг вечером. "Если кто-то вломится в мой дом, он будет застрелен", - цитирует вице-президента издание Hill, которое отмечает, что Харрис произнесла эти слова со смехом. Вице-президент не раз публично заявляла, что является владельцем огнестрельного оружия, и упомянула об этом во время дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240919/kharris-1973655594.html

https://ria.ru/20240916/tramp-1973044251.html

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Камала Харрис: если кто-то вломится в мой дом, он будет застрелен Родители школьников, пострадавших в результате стрельбы в американских учебных заведениях, со слезами на глазах рассказывали Камале Харрис, через что им пришлось пройти. Кандидат в президенты США разрядила обстановку, напомнив, что и сама владеет оружием. Заразительно смеясь, Харрис пригрозила расстрелом потенциальным взломщикам ее жилища. 2024-09-20T05:50 true PT1M30S

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сша, камала харрис, дональд трамп, опра уинфри, в мире