Выборы в США повлияют на людей по всему миру, уверена Харрис
Харрис: исход выборов президента США повлияют на людей по всему миру
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Кандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Действующая вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис выразила уверенность, что исход предстоящих выборов в стране окажет влияние на людей по всему миру.
"Люди по всему миру смотрят прямо сейчас… Последствия этих выборов напрямую повлияют на американский народ, а также на людей по всему миру", - заявила она во время предвыборного выступления в штате Мичиган.
Маск предсказал США печальное будущее, если Трамп не победит на выборах
18 сентября, 08:36
Харрис также похвасталась, что успела повстречаться с более чем 150 мировыми лидерами, включая "премьер-министров, канцлеров и королей".
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.