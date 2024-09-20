https://ria.ru/20240920/kharris-1973746209.html

Выборы в США повлияют на людей по всему миру, уверена Харрис

Выборы в США повлияют на людей по всему миру, уверена Харрис - РИА Новости, 20.09.2024

Выборы в США повлияют на людей по всему миру, уверена Харрис

Действующая вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис выразила уверенность, что исход предстоящих выборов в стране окажет влияние на РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T04:52

2024-09-20T04:52

2024-09-20T04:52

сша

мичиган

камала харрис

выборы президента сша — 2024

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Действующая вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис выразила уверенность, что исход предстоящих выборов в стране окажет влияние на людей по всему миру. "Люди по всему миру смотрят прямо сейчас… Последствия этих выборов напрямую повлияют на американский народ, а также на людей по всему миру", - заявила она во время предвыборного выступления в штате Мичиган. Харрис также похвасталась, что успела повстречаться с более чем 150 мировыми лидерами, включая "премьер-министров, канцлеров и королей". Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

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сша, мичиган, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире