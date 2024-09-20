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Выборы в США повлияют на людей по всему миру, уверена Харрис - РИА Новости, 20.09.2024
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04:52 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/kharris-1973746209.html
Выборы в США повлияют на людей по всему миру, уверена Харрис
Выборы в США повлияют на людей по всему миру, уверена Харрис - РИА Новости, 20.09.2024
Выборы в США повлияют на людей по всему миру, уверена Харрис
Действующая вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис выразила уверенность, что исход предстоящих выборов в стране окажет влияние на РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T04:52
2024-09-20T04:52
сша
мичиган
камала харрис
выборы президента сша — 2024
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Действующая вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис выразила уверенность, что исход предстоящих выборов в стране окажет влияние на людей по всему миру. "Люди по всему миру смотрят прямо сейчас… Последствия этих выборов напрямую повлияют на американский народ, а также на людей по всему миру", - заявила она во время предвыборного выступления в штате Мичиган. Харрис также похвасталась, что успела повстречаться с более чем 150 мировыми лидерами, включая "премьер-министров, канцлеров и королей". Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240918/mask-1973318715.html
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сша, мичиган, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Мичиган, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, В мире
Выборы в США повлияют на людей по всему миру, уверена Харрис

Харрис: исход выборов президента США повлияют на людей по всему миру

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго
Кандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Кандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Действующая вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис выразила уверенность, что исход предстоящих выборов в стране окажет влияние на людей по всему миру.
"Люди по всему миру смотрят прямо сейчас… Последствия этих выборов напрямую повлияют на американский народ, а также на людей по всему миру", - заявила она во время предвыборного выступления в штате Мичиган.
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Харрис также похвасталась, что успела повстречаться с более чем 150 мировыми лидерами, включая "премьер-министров, канцлеров и королей".
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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СШАМичиганКамала ХаррисВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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