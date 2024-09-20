https://ria.ru/20240920/kharkov-1973752096.html

Подполье сообщило об ударе по расположению боевиков "Азова"* в Харькове

Подполье сообщило об ударе по расположению боевиков "Азова"* в Харькове - РИА Новости, 20.09.2024

Подполье сообщило об ударе по расположению боевиков "Азова"* в Харькове

Российские войска нанесли удар по расположению украинских военнослужащих в Харькове, в том числе по боевикам террористической организации "Азов"* и иностранным... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T07:25

2024-09-20T07:25

2024-09-20T08:57

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 сен — РАИ Новости. Российские войска нанесли удар по расположению украинских военнослужащих в Харькове, в том числе по боевикам террористической организации "Азов"* и иностранным наемникам, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Вчера, 19 сентября, рано утром город Харьков получил шикарные удары по военным объектам <…> По школе, где расположились военные, в том числе нацисты из запрещенной в России банды экстремистов "Азов". Есть пока не подтвержденные сведения о присутствии иностранных наемников во время удара", — рассказал он.Еще одной целью, по словам Лебедева, было депо. Там стоял на погрузке военный состав с горюче-смазочными материалами и тяжелой техникой, который должен был отвезти подкрепление для ВСУ на Изюмское направление. После удара в ближайших кварталах началась проверка документов и телефонов, добавил подпольщик.О взрывах в Харькове рано утром 19 сентября заявлял и мэр Игорь Терехов. Как он утверждает, применялись три корректируемые авиабомбы.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.* Признан террористическим и запрещен в России.

https://ria.ru/20240919/podpole-1973563548.html

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харьков, в мире, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, москва