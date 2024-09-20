https://ria.ru/20240920/kazan-1973763847.html

В Казани готовят 55 отелей к приему участников саммита стран БРИКС

В Казани готовят 55 отелей к приему участников саммита стран БРИКС - РИА Новости, 20.09.2024

В Казани готовят 55 отелей к приему участников саммита стран БРИКС

В Казани готовят 55 отелей категории "5", "4", "3" и "2" звезды к приему участников саммита стран БРИКС, на сегодняшний день паспорта безопасности являются... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T09:36

2024-09-20T09:36

2024-09-20T09:36

республика татарстан

казань

брикс

ильсур метшин

рустам минниханов

бразилия

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Казани готовят 55 отелей категории "5", "4", "3" и "2" звезды к приему участников саммита стран БРИКС, на сегодняшний день паспорта безопасности являются действующими в 44 отелях, сообщается на сайте органов местного самоуправления Казани. Данная тема была поднята директором комитета по развитию туризма Казани Дарьей Санниковой на заседании городского штаба по подготовке и проведению саммита стран БРИКС. "В целом, в сроки мы укладываемся, с отельерами работаем в режиме еженедельных встреч и обходов. Большая, но невидимая глазу работа проводилась по линии антитеррористической защищенности, паспортов безопасности, которые согласовываются правоохранительными органами только при соблюдении всех требований и наличии средств защиты", - сказал мэра города Ильсур Метшин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что здесь очень хорошо поработала городская антитеррористическая комиссия, процент выявленных нарушений ничтожен. Глава города также поблагодарил собственников средств размещения, отметив, что было абсолютное понимание задачи. Кроме того, есть ощущение единой команды и у всех есть понимание, что выполняется одна большая задача, так как доверено право принимать расширенный состав глав государств БРИКС. Он добавил, что по части торговых сетей необходимо провести обучение с работниками, проверить исправность средств связи, пожарной сигнализации, действие групп быстрого реагирования. Особое внимание следует обратить на своевременность прибытия этих групп, экипировку и оснащенность специалистов. В свою очередь, Санникова отметила, что работы по обустройству номеров повышенной категории затронули 14 отелей, в шести из них они уже полностью выполнены. В оставшихся работы завершатся к концу сентября. В целом строительные, ремонтные и косметические работы проводились в 22 гостиницах. Отдельная задача – обеспечить готовность персонала и отеля к размещению делегации определенной страны. Персонал проходит специальное обучение, на котором затрагивается ряд важных тем. Например, сотрудникам рассказывают о взаимоотношениях России со странами БРИКС. Предусмотрены и разделы, посвященные правилам этикета и межкультурной коммуникации и многое другое. Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому дни проведения саммита БРИКС в Казани с 22 по 24 октября объявлены выходными для представителей органов исполнительной власти и подведомственных им организаций. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.

https://ria.ru/20240917/tatarstan-1973214391.html

https://ria.ru/20240910/tatarstan-1971771828.html

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бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, брикс, ильсур метшин, рустам минниханов, бразилия, россия