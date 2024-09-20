Рейтинг@Mail.ru
В Казани готовят 55 отелей к приему участников саммита стран БРИКС - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
09:36 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/kazan-1973763847.html
В Казани готовят 55 отелей к приему участников саммита стран БРИКС
В Казани готовят 55 отелей к приему участников саммита стран БРИКС - РИА Новости, 20.09.2024
В Казани готовят 55 отелей к приему участников саммита стран БРИКС
В Казани готовят 55 отелей категории "5", "4", "3" и "2" звезды к приему участников саммита стран БРИКС, на сегодняшний день паспорта безопасности являются... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T09:36
2024-09-20T09:36
республика татарстан
казань
брикс
ильсур метшин
рустам минниханов
бразилия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156057/92/1560579229_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_6b40c42234503d1aa323082044d6e5cb.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Казани готовят 55 отелей категории "5", "4", "3" и "2" звезды к приему участников саммита стран БРИКС, на сегодняшний день паспорта безопасности являются действующими в 44 отелях, сообщается на сайте органов местного самоуправления Казани. Данная тема была поднята директором комитета по развитию туризма Казани Дарьей Санниковой на заседании городского штаба по подготовке и проведению саммита стран БРИКС. "В целом, в сроки мы укладываемся, с отельерами работаем в режиме еженедельных встреч и обходов. Большая, но невидимая глазу работа проводилась по линии антитеррористической защищенности, паспортов безопасности, которые согласовываются правоохранительными органами только при соблюдении всех требований и наличии средств защиты", - сказал мэра города Ильсур Метшин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что здесь очень хорошо поработала городская антитеррористическая комиссия, процент выявленных нарушений ничтожен. Глава города также поблагодарил собственников средств размещения, отметив, что было абсолютное понимание задачи. Кроме того, есть ощущение единой команды и у всех есть понимание, что выполняется одна большая задача, так как доверено право принимать расширенный состав глав государств БРИКС. Он добавил, что по части торговых сетей необходимо провести обучение с работниками, проверить исправность средств связи, пожарной сигнализации, действие групп быстрого реагирования. Особое внимание следует обратить на своевременность прибытия этих групп, экипировку и оснащенность специалистов. В свою очередь, Санникова отметила, что работы по обустройству номеров повышенной категории затронули 14 отелей, в шести из них они уже полностью выполнены. В оставшихся работы завершатся к концу сентября. В целом строительные, ремонтные и косметические работы проводились в 22 гостиницах. Отдельная задача – обеспечить готовность персонала и отеля к размещению делегации определенной страны. Персонал проходит специальное обучение, на котором затрагивается ряд важных тем. Например, сотрудникам рассказывают о взаимоотношениях России со странами БРИКС. Предусмотрены и разделы, посвященные правилам этикета и межкультурной коммуникации и многое другое. Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому дни проведения саммита БРИКС в Казани с 22 по 24 октября объявлены выходными для представителей органов исполнительной власти и подведомственных им организаций. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
https://ria.ru/20240917/tatarstan-1973214391.html
https://ria.ru/20240910/tatarstan-1971771828.html
казань
бразилия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156057/92/1560579229_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_6ccbd5d615e5610b331b5da0b421f82a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, брикс, ильсур метшин, рустам минниханов, бразилия, россия
Республика Татарстан, Казань, БРИКС, Ильсур Метшин, Рустам Минниханов, Бразилия, Россия

В Казани готовят 55 отелей к приему участников саммита стран БРИКС

© РИА Новости / Роман Кручинин | Перейти в медиабанкВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в медиабанк
Вид на улицу Баумана в Казани
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Казани готовят 55 отелей категории "5", "4", "3" и "2" звезды к приему участников саммита стран БРИКС, на сегодняшний день паспорта безопасности являются действующими в 44 отелях, сообщается на сайте органов местного самоуправления Казани.
Данная тема была поднята директором комитета по развитию туризма Казани Дарьей Санниковой на заседании городского штаба по подготовке и проведению саммита стран БРИКС.
"В целом, в сроки мы укладываемся, с отельерами работаем в режиме еженедельных встреч и обходов. Большая, но невидимая глазу работа проводилась по линии антитеррористической защищенности, паспортов безопасности, которые согласовываются правоохранительными органами только при соблюдении всех требований и наличии средств защиты", - сказал мэра города Ильсур Метшин, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что здесь очень хорошо поработала городская антитеррористическая комиссия, процент выявленных нарушений ничтожен.
Школьники на уроке химии - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Центры "Точка роста" открылись в 72 школах Татарстана
17 сентября, 16:38
Глава города также поблагодарил собственников средств размещения, отметив, что было абсолютное понимание задачи. Кроме того, есть ощущение единой команды и у всех есть понимание, что выполняется одна большая задача, так как доверено право принимать расширенный состав глав государств БРИКС.
Он добавил, что по части торговых сетей необходимо провести обучение с работниками, проверить исправность средств связи, пожарной сигнализации, действие групп быстрого реагирования. Особое внимание следует обратить на своевременность прибытия этих групп, экипировку и оснащенность специалистов.
В свою очередь, Санникова отметила, что работы по обустройству номеров повышенной категории затронули 14 отелей, в шести из них они уже полностью выполнены. В оставшихся работы завершатся к концу сентября. В целом строительные, ремонтные и косметические работы проводились в 22 гостиницах.
Отдельная задача – обеспечить готовность персонала и отеля к размещению делегации определенной страны.
Персонал проходит специальное обучение, на котором затрагивается ряд важных тем. Например, сотрудникам рассказывают о взаимоотношениях России со странами БРИКС. Предусмотрены и разделы, посвященные правилам этикета и межкультурной коммуникации и многое другое.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому дни проведения саммита БРИКС в Казани с 22 по 24 октября объявлены выходными для представителей органов исполнительной власти и подведомственных им организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Более 300 госуслуг доступны в Татарстане в электронном виде
10 сентября, 10:44
 
Республика ТатарстанКазаньБРИКСИльсур МетшинРустам МиннихановБразилияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала