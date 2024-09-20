https://ria.ru/20240920/kartel-1973752652.html

В Хабаровском крае раскрыли картельный сговор на 373 миллиона рублей

В Хабаровском крае раскрыли картельный сговор на 373 миллиона рублей - РИА Новости, 20.09.2024

В Хабаровском крае раскрыли картельный сговор на 373 миллиона рублей

Картельный сговор на 373 миллиона рублей на рынке медицинских изделий раскрыт в Хабаровском крае, сообщает Хабаровское УФАС. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T07:41

2024-09-20T07:41

2024-09-20T07:41

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хабаровский край

уфас

происшествия

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ХАБАРОВСК, 20 сен - РИА Новости. Картельный сговор на 373 миллиона рублей на рынке медицинских изделий раскрыт в Хабаровском крае, сообщает Хабаровское УФАС. "Хабаровское УФАС России раскрыло картель на рынке медицинских изделий на сумму более 373 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что заказчиками продукции выступали бюджетные учреждения Дальневосточного федерального округа. Антимонопольная служба признала нарушителями ООО "Спектр-ДВ", АО "Вектор-Бест-Амур", ООО "Медиас", ООО "АЛЕФ", ООО "ВостокМедБизнес", ООО "Компания Дальмедикал", ООО "Медтехника-Сервис". Уточняется, что компании заключили антиконкурентное соглашение, которое охватило 648 госзакупок на общую сумму свыше 373 504 478 рублей. Признаки нарушений обнаружены на торгах при поставках. Хабаровское УФАС России возбудило дело об административном правонарушении. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ. Дополнительно материалы переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20240917/fas-1973119491.html

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россия, хабаровский край, уфас, происшествия