https://ria.ru/20240920/kapibary-1973927545.html

В Ленинградском зоопарке капибары исследуют обновленный вольер

В Ленинградском зоопарке капибары исследуют обновленный вольер - РИА Новости, 20.09.2024

В Ленинградском зоопарке капибары исследуют обновленный вольер

Ленинградский зоопарк опубликовал видео, на котором семейство капибар исследует обновленный вольер, где положили 50 рулонов газона с натуральной травой. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T21:09

2024-09-20T21:09

2024-09-20T21:21

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Ленинградский зоопарк опубликовал видео, на котором семейство капибар исследует обновленный вольер, где положили 50 рулонов газона с натуральной травой. На видео в Telegram-канале зоопарка капибары с любопытством обнюхивают деревянные конструкции, а также с видимым удовольствием жуют газонную траву. Животные выглядят довольными и умиротворенными. "На днях наши сотрудники положили 50 рулонов натурального газона и заменили декорации в уличном вольере капибар... Семейству очень понравился такой подарок. Они с интересом начали изучать новые предметы в своём вольере. А наиболее привлекательной, конечно, стала зелёная травка, которую можно было пожевать", – рассказали в Ленинградском зоопарке. Как отмечается, обновление вольера заняло около пяти часов и очень заинтересовало жирафа Соню, которая живет по соседству с капибарами. Кроме газона, который занял 40 квадратных метров, для капибар установили укрытие из полых пней, а также спилы вязи и липы. Капибара (или водосвинка) считается самым крупным грызуном, длина его тела может достигать 1,3 метра. Это полуводное травоядное млекопитающее обитает в Центральной и Южной Америке. Ленинградский зоопарк, расположенный в центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20240809/brauni-1965252180.html

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Обновленный вольер для капибар Обновленный вольер для капибар 2024-09-20T21:09 true PT1M27S

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