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В Ленинградском зоопарке капибары исследуют обновленный вольер - РИА Новости, 20.09.2024
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21:09 20.09.2024 (обновлено: 21:21 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/kapibary-1973927545.html
В Ленинградском зоопарке капибары исследуют обновленный вольер
В Ленинградском зоопарке капибары исследуют обновленный вольер - РИА Новости, 20.09.2024
В Ленинградском зоопарке капибары исследуют обновленный вольер
Ленинградский зоопарк опубликовал видео, на котором семейство капибар исследует обновленный вольер, где положили 50 рулонов газона с натуральной травой. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T21:09
2024-09-20T21:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Ленинградский зоопарк опубликовал видео, на котором семейство капибар исследует обновленный вольер, где положили 50 рулонов газона с натуральной травой. На видео в Telegram-канале зоопарка капибары с любопытством обнюхивают деревянные конструкции, а также с видимым удовольствием жуют газонную траву. Животные выглядят довольными и умиротворенными. "На днях наши сотрудники положили 50 рулонов натурального газона и заменили декорации в уличном вольере капибар... Семейству очень понравился такой подарок. Они с интересом начали изучать новые предметы в своём вольере. А наиболее привлекательной, конечно, стала зелёная травка, которую можно было пожевать", – рассказали в Ленинградском зоопарке. Как отмечается, обновление вольера заняло около пяти часов и очень заинтересовало жирафа Соню, которая живет по соседству с капибарами. Кроме газона, который занял 40 квадратных метров, для капибар установили укрытие из полых пней, а также спилы вязи и липы. Капибара (или водосвинка) считается самым крупным грызуном, длина его тела может достигать 1,3 метра. Это полуводное травоядное млекопитающее обитает в Центральной и Южной Америке. Ленинградский зоопарк, расположенный в центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20240809/brauni-1965252180.html
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Обновленный вольер для капибар
Обновленный вольер для капибар
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общество, санкт-петербург, россия, ленинградский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградский зоопарк
В Ленинградском зоопарке капибары исследуют обновленный вольер

В Ленинградском зоопарке капибары исследуют вольер с натуральной травой

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Ленинградский зоопарк опубликовал видео, на котором семейство капибар исследует обновленный вольер, где положили 50 рулонов газона с натуральной травой.
На видео в Telegram-канале зоопарка капибары с любопытством обнюхивают деревянные конструкции, а также с видимым удовольствием жуют газонную траву. Животные выглядят довольными и умиротворенными.
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"На днях наши сотрудники положили 50 рулонов натурального газона и заменили декорации в уличном вольере капибар... Семейству очень понравился такой подарок. Они с интересом начали изучать новые предметы в своём вольере. А наиболее привлекательной, конечно, стала зелёная травка, которую можно было пожевать", – рассказали в Ленинградском зоопарке.
Как отмечается, обновление вольера заняло около пяти часов и очень заинтересовало жирафа Соню, которая живет по соседству с капибарами. Кроме газона, который занял 40 квадратных метров, для капибар установили укрытие из полых пней, а также спилы вязи и липы.
Капибара (или водосвинка) считается самым крупным грызуном, длина его тела может достигать 1,3 метра. Это полуводное травоядное млекопитающее обитает в Центральной и Южной Америке.
Ленинградский зоопарк, расположенный в центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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