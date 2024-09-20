https://ria.ru/20240920/kanada-1973936514.html

В Канаде хотят начать преследование блогеров за сотрудничество с RT

В Канаде хотят начать преследование блогеров за сотрудничество с RT - РИА Новости, 21.09.2024

В Канаде хотят начать преследование блогеров за сотрудничество с RT

В Канаде депутаты проголосовали за резолюцию для начала расследования "сотрудничества местных блогеров с телеканалом RT", передает CTV News. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-20T23:15

2024-09-20T23:15

2024-09-21T00:02

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Канаде депутаты проголосовали за резолюцию для начала расследования "сотрудничества местных блогеров с телеканалом RT", передает CTV News. "Члены парламента в комитете общественной и национальной безопасности единогласно проголосовали за начало расследования предполагаемой попытки России втянуть правых инфлюэнсеров в разжигание разногласий среди американцев", — говорится в сообщении.Уточняется, что комитет пригласит для дачи показаний блогера Лорен Чен и ее мужа Лиама Донована, которые являются гражданами Канады. К разбирательству также хотят привлечь представителей гражданского общества и экспертов по дезинформации. Кампания США против "России сегодня" и RTНа минувшей неделе американский госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. На этом фоне он объявил о начале совместной дипломатической кампании США, Великобритании и Канады, направленной на объединение союзников для ответа на "угрозу со стороны телеканала и других российских инструментов влияния и дезинформации".Американский Минфин также ввел санкции в отношении "России сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в стоп-лист включили главреда "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.В частности, Минюст США опубликовал заявление, в котором обвинил сотрудников RT Константина Калашникова и Елену Афанасьеву в создании схемы по тайному финансированию создания видео в соцсетях, которые набирали миллионы просмотров.Утверждается, что они якобы направили почти десять миллионов долларов некой компании, которая договаривалась с блогерами с большим количеством подписчиков. Те, в свою очередь, опубликовали почти две тысячи видео, набравшие более 16 миллионов просмотров на YouTube. Издание Daily Beast писало, к числу этих инфлюэнсеров относятся Тим Пул, Бенни Джонсон и Дейв Рубин. Сами они заявили, что не знали о "российском следе" в деятельности фирмы, на которую работали.

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