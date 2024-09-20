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В Канаде хотят начать преследование блогеров за сотрудничество с RT - РИА Новости, 21.09.2024
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23:15 20.09.2024 (обновлено: 00:02 21.09.2024)
https://ria.ru/20240920/kanada-1973936514.html
В Канаде хотят начать преследование блогеров за сотрудничество с RT
В Канаде хотят начать преследование блогеров за сотрудничество с RT - РИА Новости, 21.09.2024
В Канаде хотят начать преследование блогеров за сотрудничество с RT
В Канаде депутаты проголосовали за резолюцию для начала расследования "сотрудничества местных блогеров с телеканалом RT", передает CTV News. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-20T23:15
2024-09-21T00:02
в мире
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сша
россия
маргарита симоньян
антон анисимов
елена афанасьева
государственный департамент сша
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Канаде депутаты проголосовали за резолюцию для начала расследования "сотрудничества местных блогеров с телеканалом RT", передает CTV News. "Члены парламента в комитете общественной и национальной безопасности единогласно проголосовали за начало расследования предполагаемой попытки России втянуть правых инфлюэнсеров в разжигание разногласий среди американцев", — говорится в сообщении.Уточняется, что комитет пригласит для дачи показаний блогера Лорен Чен и ее мужа Лиама Донована, которые являются гражданами Канады. К разбирательству также хотят привлечь представителей гражданского общества и экспертов по дезинформации. Кампания США против "России сегодня" и RTНа минувшей неделе американский госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. На этом фоне он объявил о начале совместной дипломатической кампании США, Великобритании и Канады, направленной на объединение союзников для ответа на "угрозу со стороны телеканала и других российских инструментов влияния и дезинформации".Американский Минфин также ввел санкции в отношении "России сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в стоп-лист включили главреда "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.В частности, Минюст США опубликовал заявление, в котором обвинил сотрудников RT Константина Калашникова и Елену Афанасьеву в создании схемы по тайному финансированию создания видео в соцсетях, которые набирали миллионы просмотров.Утверждается, что они якобы направили почти десять миллионов долларов некой компании, которая договаривалась с блогерами с большим количеством подписчиков. Те, в свою очередь, опубликовали почти две тысячи видео, набравшие более 16 миллионов просмотров на YouTube. Издание Daily Beast писало, к числу этих инфлюэнсеров относятся Тим Пул, Бенни Джонсон и Дейв Рубин. Сами они заявили, что не знали о "российском следе" в деятельности фирмы, на которую работали.
https://ria.ru/20240920/pravozaschitniki-1973739103.html
https://ria.ru/20240918/blokirovka-1973357897.html
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в мире, канада, сша, россия, маргарита симоньян, антон анисимов, елена афанасьева, государственный департамент сша, энтони блинкен, дмитрий киселев, youtube
В мире, Канада, США, Россия, Маргарита Симоньян, Антон Анисимов, Елена Афанасьева, Государственный департамент США, Энтони Блинкен, Дмитрий Киселев, YouTube
В Канаде хотят начать преследование блогеров за сотрудничество с RT

CTV: в Канаде депутаты выступили за расследование сотрудничества блогеров с RT

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд телеканала RT
Стенд телеканала RT - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд телеканала RT. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Канаде депутаты проголосовали за резолюцию для начала расследования "сотрудничества местных блогеров с телеканалом RT", передает CTV News.
"Члены парламента в комитете общественной и национальной безопасности единогласно проголосовали за начало расследования предполагаемой попытки России втянуть правых инфлюэнсеров в разжигание разногласий среди американцев", — говорится в сообщении.
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Вчера, 00:50
Уточняется, что комитет пригласит для дачи показаний блогера Лорен Чен и ее мужа Лиама Донована, которые являются гражданами Канады. К разбирательству также хотят привлечь представителей гражданского общества и экспертов по дезинформации.

По данным СМИ, на следующий день после объявления США о введении санкций в отношении руководства RT американская медиакомпания Blaze Media уволила Чен, участвовавшую, как утверждается, в подготовке статей для телеканала в 2021 и 2022 годах.

Газета Semafor тогда писала, что Чен и ее муж Донован —сооснователи медиакомпании Tenet Media. Эта фирма, по информации газеты Daily Beast, упоминается в обвинительном заключении по делу о "финансировании блогеров государственными российскими СМИ".

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18 сентября, 12:09

Кампания США против "России сегодня" и RT

На минувшей неделе американский госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. На этом фоне он объявил о начале совместной дипломатической кампании США, Великобритании и Канады, направленной на объединение союзников для ответа на "угрозу со стороны телеканала и других российских инструментов влияния и дезинформации".
Американский Минфин также ввел санкции в отношении "России сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в стоп-лист включили главреда "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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В частности, Минюст США опубликовал заявление, в котором обвинил сотрудников RT Константина Калашникова и Елену Афанасьеву в создании схемы по тайному финансированию создания видео в соцсетях, которые набирали миллионы просмотров.
Утверждается, что они якобы направили почти десять миллионов долларов некой компании, которая договаривалась с блогерами с большим количеством подписчиков. Те, в свою очередь, опубликовали почти две тысячи видео, набравшие более 16 миллионов просмотров на YouTube.
Издание Daily Beast писало, к числу этих инфлюэнсеров относятся Тим Пул, Бенни Джонсон и Дейв Рубин. Сами они заявили, что не знали о "российском следе" в деятельности фирмы, на которую работали.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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14 сентября, 08:00
 
В миреКанадаСШАРоссияМаргарита СимоньянАнтон АнисимовЕлена АфанасьеваГосударственный департамент СШАЭнтони БлинкенДмитрий КиселевYouTube
 
 
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