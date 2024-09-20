В Канаде хотят начать преследование блогеров за сотрудничество с RT
CTV: в Канаде депутаты выступили за расследование сотрудничества блогеров с RT
Стенд телеканала RT. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Канаде депутаты проголосовали за резолюцию для начала расследования "сотрудничества местных блогеров с телеканалом RT", передает CTV News.
"Члены парламента в комитете общественной и национальной безопасности единогласно проголосовали за начало расследования предполагаемой попытки России втянуть правых инфлюэнсеров в разжигание разногласий среди американцев", — говорится в сообщении.
Уточняется, что комитет пригласит для дачи показаний блогера Лорен Чен и ее мужа Лиама Донована, которые являются гражданами Канады. К разбирательству также хотят привлечь представителей гражданского общества и экспертов по дезинформации.
По данным СМИ, на следующий день после объявления США о введении санкций в отношении руководства RT американская медиакомпания Blaze Media уволила Чен, участвовавшую, как утверждается, в подготовке статей для телеканала в 2021 и 2022 годах.
Газета Semafor тогда писала, что Чен и ее муж Донован —сооснователи медиакомпании Tenet Media. Эта фирма, по информации газеты Daily Beast, упоминается в обвинительном заключении по делу о "финансировании блогеров государственными российскими СМИ".
Кампания США против "России сегодня" и RT
На минувшей неделе американский госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. На этом фоне он объявил о начале совместной дипломатической кампании США, Великобритании и Канады, направленной на объединение союзников для ответа на "угрозу со стороны телеканала и других российских инструментов влияния и дезинформации".
Американский Минфин также ввел санкции в отношении "России сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в стоп-лист включили главреда "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.
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В частности, Минюст США опубликовал заявление, в котором обвинил сотрудников RT Константина Калашникова и Елену Афанасьеву в создании схемы по тайному финансированию создания видео в соцсетях, которые набирали миллионы просмотров.
Утверждается, что они якобы направили почти десять миллионов долларов некой компании, которая договаривалась с блогерами с большим количеством подписчиков. Те, в свою очередь, опубликовали почти две тысячи видео, набравшие более 16 миллионов просмотров на YouTube.
Издание Daily Beast писало, к числу этих инфлюэнсеров относятся Тим Пул, Бенни Джонсон и Дейв Рубин. Сами они заявили, что не знали о "российском следе" в деятельности фирмы, на которую работали.
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