https://ria.ru/20240920/izrail-1973714519.html

Запад руками Израиля поставил миру ультиматум

Запад руками Израиля поставил миру ультиматум - РИА Новости, 20.09.2024

Запад руками Израиля поставил миру ультиматум

Вероятно, спецоперация по массовому превращению бытовой электроники в оружие террора должна была восстановить реноме израильской разведки "Моссад", побледневшее РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T08:00

2024-09-20T08:00

2024-09-20T08:01

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Вероятно, спецоперация по массовому превращению бытовой электроники в оружие террора должна была восстановить реноме израильской разведки "Моссад", побледневшее из-за неспособности предотвратить кровавую атаку боевиков "Хамас" 7 октября 2023 года, а также создать управленческий хаос в рядах "Хезболлы" перед планируемой войсковой операцией ЦАХАЛ в Ливане.По некоторым данным, сигнал на взрыв тысяч устройств — от пейджеров и раций до домофонов и скутеров — был отправлен раньше времени из-за возникшего риска обнаружения "закладок", в связи с чем сейчас израильская армия корректирует свои планы буквально на ходу. И начавшееся вчера наступление ЦАХАЛ в Ливане для "Хезболлы" неожиданностью уже не стало.Что касается "полировки" имиджа "Моссада", то Израиль и его главные покровители достигли своих целей с точностью до наоборот.По сути, организаторы террористической операции в Ливане своими руками вместе с гражданскими и детьми окончательно прикончили любимый миф глобалистов об идеальном мире, где латиноамериканцы и африканцы с песнями и танцами копают руду, трудолюбивые тайванокитайцы в дыму ароматных палочек штампуют чипы, а благородные англосаксы шлепают на всю красоту плодоовощные логотипы и продают торжество западных технологий обратно за доллары. И при этом все говорят друг другу "как дела?" и улыбаются.Вместо этого Израиль и прикрывающие его США отправили миру километровыми буквами ультиматум: "Если мы захотим, это может произойти в любой момент и с вами". То есть впервые в истории полностью стирается грань между "военным" и "гражданским", где еще до сих пор худо-бедно действовали какие-то правила.Теперь этих правил нет.Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин вчера выразился более чем конкретно: "Сам факт того, что бытовые электронные приборы были использованы как взрывные устройства, требует соответствующего разбирательства. Возможность массового производства подобного "оружия" выводит терроризм на новый уровень. Это глобальная угроза для всех стран. Международные институты должны выработать меры против подобных преступлений. Иначе ни один человек не сможет чувствовать себя в безопасности".Те страны, которые наслаждались прелестями "эффективного международного разделения труда" и "просвещенного глобализма", теперь ждет оглушительный скрежет зубов, а дремучая и отсталая Россия, над которой чуть ли не смеялись из-за ее идеи фикс по технологической независимости, получила полное подтверждение своей правоты и дальновидности.Особую остроту и актуальность ситуации придает тот факт, что террористическая спецоперация Израиля произошла не спонтанно, а готовилась тщательно и долго — скорее всего, годы. Зарубежные источники сообщают, что в рамках операции израильские спецслужбы в свое время создали целую систему из различных реальных и фиктивных компаний, которые спокойнейшим образом функционировали в передовом западном "разделении труда", не вызывая никаких подозрений, и только после вспыхнувшего скандала выяснилось, что ни тайваньский производитель пейджеров, ни японский производитель раций ни сном ни духом не ведали, что под их маркой кто-то делает устройства-убийцы. По крайней мере, так заявляют их официальные представители. Соответственно, никто в мире (кроме спецслужб Израиля и США) теперь не знает, какая электроника и где может начать взрываться по команде извне.Российское руководство еще с 2010-х начало развивать программы импортозамещения в высокотехнологичных отраслях, в первую очередь — в оборонной сфере. В июле 2014 года Владимир Путин заявил о необходимости "максимально широкого перехода на отечественные материалы и комплектующие при производстве специальной техники и вооружений", потому что "импортозамещение играет определяющую роль в обеспечении технологической и военной безопасности России".Параллельно с успешным импортозамещением в оборонке руководство страны стало последовательно распространять этот подход на области двойного назначения, а также прежде чисто гражданские сферы. Например, еще в марте 2022 года президент подписал указ, согласно которому запрещалось приобретать иностранное программное обеспечение, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, для объектов критической информационной инфраструктуры (к вопросу о "спящих закладках"). По информации от центра компетенций по импортозамещению, цифры в этом направлении приближаются к 100%.Задачи достижения полного импортозамещения и технологического суверенитета в гражданских областях также полным ходом решаются в рамках профильных нацпроектов, в том числе "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", "Перспективные космические технологии и сервисы", "Современные технологии сбережения здоровья", "Продовольственная безопасность", "Беспилотные авиационные системы", а также "Новые атомные и энергетические технологии". Например, в рамках флагманского проекта российского среднемагистрального самолета MC-21, который сейчас готовится к серийному производству, после отказа целого ряда зарубежных поставщиков работать с ОАК потребовалось заместить 36 (!) систем. По мнению экспертов, нет ни одной страны в мире, которая самостоятельно выпускала бы всю эту номенклатуру. Россия — смогла.Будет неправдой сказать, что у нас на этом пути нет трудностей. Например, в области производства микрочипов ожидается, что мы сможем полностью обойтись даже без "дружественных" плат лишь к 2030 году.Но путь может осилить только идущий, и мы с него уже не свернем, какие бы ультиматумы нам ни предъявляли.

https://ria.ru/20240919/izrail-1973713881.html

https://ria.ru/20240919/izrail-1973561009.html

https://ria.ru/20240919/turtsiya-1973559119.html

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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