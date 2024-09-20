https://ria.ru/20240920/izdevatelstva-1973742790.html

Пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными из тюрем в ВСУ

Пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными из тюрем в ВСУ - РИА Новости, 20.09.2024

Пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными из тюрем в ВСУ

Мобилизованных из тюрем в ВСУ били и оскорбляли, рассказал РИА Новости военнопленный, мобилизованный из мест лишения свободы. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T02:37

2024-09-20T02:37

2024-09-20T05:45

вооруженные силы украины

в мире

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Мобилизованных из тюрем в ВСУ били и оскорбляли, рассказал РИА Новости военнопленный, мобилизованный из мест лишения свободы. "Мы заключенные, чуть-чуть паршиво общались с нами... Бывает, чуть-чуть били, бывало такое", — сказал собеседник агентства. На вопрос, стоила ли для них что-то его жизнь, пленный ответил отрицательно. "Да нет, они, мне кажется, кидали на мясо и все, списать главное было", — сказал он.

https://ria.ru/20240917/ukraina-1973215309.html

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2024

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вооруженные силы украины, в мире