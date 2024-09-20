https://ria.ru/20240920/iran-1973745139.html

Новый глава МИД Ирана планирует провести переговоры с Лавровым

Новый глава МИД Ирана планирует провести переговоры с Лавровым - РИА Новости, 20.09.2024

Новый глава МИД Ирана планирует провести переговоры с Лавровым

Недавно назначенный министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассчитывает провести двусторонние переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым "на полях"... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T04:18

2024-09-20T04:18

2024-09-20T04:18

специальная военная операция на украине

иран

россия

нью-йорк (город)

сергей лавров

аббас аракчи

казем джалали

оон

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Недавно назначенный министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассчитывает провести двусторонние переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым "на полях" Генеральной ассамблеи ООН, которая стартует в Нью-Йорке на следующей неделе, заявил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали."Надеюсь, что удастся организовать двустороннюю встречу (на полях Генассамблеи ООН)", - сказал дипломат.Переговоры в Нью-Йорке могут стать первой очной встречей министров после того, как Аракчи в августе был назначен на должность главы МИД в правительстве нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.Ранее в МИД РФ сообщили, что Лавров возглавит российскую делегацию на ежегодной неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

https://ria.ru/20240911/lavrov-1972152863.html

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