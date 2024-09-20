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Новый глава МИД Ирана планирует провести переговоры с Лавровым - РИА Новости, 20.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:18 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/iran-1973745139.html
Новый глава МИД Ирана планирует провести переговоры с Лавровым
Новый глава МИД Ирана планирует провести переговоры с Лавровым - РИА Новости, 20.09.2024
Новый глава МИД Ирана планирует провести переговоры с Лавровым
Недавно назначенный министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассчитывает провести двусторонние переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым "на полях"... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T04:18
2024-09-20T04:18
специальная военная операция на украине
иран
россия
нью-йорк (город)
сергей лавров
аббас аракчи
казем джалали
оон
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Недавно назначенный министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассчитывает провести двусторонние переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым "на полях" Генеральной ассамблеи ООН, которая стартует в Нью-Йорке на следующей неделе, заявил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали."Надеюсь, что удастся организовать двустороннюю встречу (на полях Генассамблеи ООН)", - сказал дипломат.Переговоры в Нью-Йорке могут стать первой очной встречей министров после того, как Аракчи в августе был назначен на должность главы МИД в правительстве нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.Ранее в МИД РФ сообщили, что Лавров возглавит российскую делегацию на ежегодной неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.
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иран, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, аббас аракчи, казем джалали, оон, генеральная ассамблея оон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Иран, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Аббас Аракчи, Казем Джалали, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
Новый глава МИД Ирана планирует провести переговоры с Лавровым

Новый глава МИД Ирана планирует провести переговоры с Лавровым на полях ГА ООН

© AP Photo / Vahid SalemiГлава МИД Ирана Аббас Аракчи
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи . Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Недавно назначенный министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассчитывает провести двусторонние переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым "на полях" Генеральной ассамблеи ООН, которая стартует в Нью-Йорке на следующей неделе, заявил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
«
"Надеюсь, что удастся организовать двустороннюю встречу (на полях Генассамблеи ООН)", - сказал дипломат.
Переговоры в Нью-Йорке могут стать первой очной встречей министров после того, как Аракчи в августе был назначен на должность главы МИД в правительстве нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Лавров возглавит российскую делегацию на ежегодной неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.
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11 сентября, 18:06
 
Специальная военная операция на УкраинеИранРоссияНью-Йорк (город)Сергей ЛавровАббас АракчиКазем ДжалалиООНГенеральная Ассамблея ООНВ мире
 
 
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