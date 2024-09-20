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"Осталась неделя". США совершили страшную ошибку - РИА Новости, 20.09.2024
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08:00 20.09.2024 (обновлено: 08:04 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/iran-1973636118.html
"Осталась неделя". США совершили страшную ошибку
"Осталась неделя". США совершили страшную ошибку - РИА Новости, 20.09.2024
"Осталась неделя". США совершили страшную ошибку
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своей первой пресс-конференции назвал американцев "братьями" и высказался за прямые переговоры с Вашингтоном по... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T08:00
2024-09-20T08:04
в мире
цены на нефть
тегеран (город)
иран
сша
дональд трамп
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своей первой пресс-конференции назвал американцев "братьями" и высказался за прямые переговоры с Вашингтоном по возобновлению ядерной сделки. Пока рано говорить о потеплении отношений, однако в Тегеране явно стремятся к этому. Что происходит на Ближнем Востоке — в материале РИА Новости.Атомное сердцеПезешкиан также за сотрудничество с Россией, Китаем и прочими "друзьями Ирана". Он подтвердил, что собирается посетить саммит БРИКС в Казани 22-24 октября. Вместе с тем подчеркнул, что Тегеран не поставляет оружие ни Москве, ни йеменским хуситам. Что касается украинского конфликта, то президент возложил ответственность за него на страны НАТО и отметил, что исламская республика выступает за мирное урегулирование.В конце сентября Пезешкиан прилетит в США, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН. Он хотел бы воспользоваться случаем и возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной сделке. Тегеран не стремится создать атомное оружие, но и не хочет отказываться от ракетных технологий. "Иначе они (США и Европа. — Прим. ред.) станут нас бомбить — как сектор Газа", — пояснил глава государства.Тем не менее Иран не враг США и открыт для переговоров. "Пусть американцы покажут, что они не враги нам. Мы не строили базы вокруг их страны и не вводили санкций. Скорее мы братья американского народа", — сказал Пезешкиан.По сути, он обращался не к Джо Байдену, а к его преемнику. Но если Белый дом вторично достанется Дональду Трампу, мечтам иранцев вряд ли суждено сбыться. Как известно, в 2018 году именно республиканец вывел Вашингтон из ядерной сделки и восстановил санкции. При Камале Харрис шансы есть — как при Бараке Обаме.Новый мирВ июле 2015-го Иран и шесть международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД): Тегеран ограничивает ядерную программу в обмен на отмену санкций. Разрешили не более 300 килограммов урана, обогащенного максимум на 3,67%, что достаточно для мирных целей. После демарша Трампа пришлось отказаться от ряда обязательств по СВПД, в том числе повысить обогащение и увеличить запасы урана. Весной 2021 года, после того как Белый дом занял Байден, запустили переговоры по восстановлению сделки. Однако к осени 2022-го все фактически заморозили.Глава МИД Ирана Аббас Арагчи подтверждает: Тегеран готов к диалогу с Западом. Но в прежнем виде соглашение уже не реанимировать. Примечательно, что того же мнения придерживаются в МАГАТЭ."Если говорить о возрождении СВПД, то, думаю, следует учитывать современные реалии. &lt;…&gt; СВПД устарел из-за достижений почти в каждой области ядерной программы Ирана", — заявил в начале сентября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.В свою очередь, в Москве напоминают, что если бы американцы не нарушили прежние договоренности, сейчас не было бы практически никаких проблем. "Первопричина положения дел вокруг СВПД неизменна — односторонний нелегитимный выход из него США, продолжающаяся политика "максимального давления" на Иран и отказ от финализации переговорного процесса по реанимированию СВПД. Неоднократно звучавшие подтверждения иранской стороны о готовности довести до ума проект восстановительного пакета документов, а также наши с Китаем многочисленные попытки поспособствовать этому процессу так и не встретили должного отклика ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в европейских столицах", — отмечает постоянный представитель России при международных организациях в Вене (где находится штаб-квартира МАГАТЭ) Михаил Ульянов.Как бы там ни было, в июле глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что "через одну-две недели" Иран может получить материал для создания ядерного оружия. Руководитель пресс-службы дипломатического ведомства Мэттью Миллер добавил: в Вашингтоне не видят признаков готовности Тегерана к переговорам. По его словам, для возобновления сделки иранские власти должны в качестве жеста доброй воли в одностороннем порядке выполнить требования МАГАТЭ.Выхода нет"Считается, что Тегеран практически разработал свое ядерное устройство. В основном об этом заявляют в Израиле. &lt;…&gt; Поэтому не только американцы, а вообще весь коллективный Запад заинтересован в том, чтобы иранцы остановили исследования в данном направлении. Для них же важно добиться снятия санкций, которые тормозят экономическое развитие", — объяснил в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.Если на выборах победит Трамп, переговоры пойдут труднее. Впрочем, он не сможет полностью их заблокировать — на кону слишком многое.Но прежде всего необходимо остановить боевые действия на Ближнем Востоке. Главное — это сектор Газа, однако еще требуется урегулировать конфликт Израиля с "Хезболлой", поддерживаемой Тегераном.Тель-Авив перебрасывает войска на границу с Ливаном, подчеркнул эксперт. Не исключено, что Бейрут станет следующей целью — и тогда уже будет не до переговоров.
https://ria.ru/20240802/iran-1963484079.html
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в мире, цены на нефть, тегеран (город), иран, сша, дональд трамп, масуд пезешкиан, магатэ, брикс, нато, джо байден
В мире, Цены на нефть, Тегеран (город), Иран, США, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, МАГАТЭ, БРИКС, НАТО, Джо Байден
"Осталась неделя". США совершили страшную ошибку

Политолог Долгов: Иран и США могут начать прямые переговоры даже при Трампе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает с заявлением по Украине в Белом доме
Президент США Джо Байден выступает с заявлением по Украине в Белом доме - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своей первой пресс-конференции назвал американцев "братьями" и высказался за прямые переговоры с Вашингтоном по возобновлению ядерной сделки. Пока рано говорить о потеплении отношений, однако в Тегеране явно стремятся к этому. Что происходит на Ближнем Востоке — в материале РИА Новости.

Атомное сердце

Пезешкиан также за сотрудничество с Россией, Китаем и прочими "друзьями Ирана". Он подтвердил, что собирается посетить саммит БРИКС в Казани 22-24 октября. Вместе с тем подчеркнул, что Тегеран не поставляет оружие ни Москве, ни йеменским хуситам. Что касается украинского конфликта, то президент возложил ответственность за него на страны НАТО и отметил, что исламская республика выступает за мирное урегулирование.
© AP Photo / Vahid SalemiПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан во время пресс-конференции в Тегеране
Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время пресс-конференции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время пресс-конференции в Тегеране
В конце сентября Пезешкиан прилетит в США, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН. Он хотел бы воспользоваться случаем и возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной сделке. Тегеран не стремится создать атомное оружие, но и не хочет отказываться от ракетных технологий. "Иначе они (США и Европа. — Прим. ред.) станут нас бомбить — как сектор Газа", — пояснил глава государства.
Тем не менее Иран не враг США и открыт для переговоров. "Пусть американцы покажут, что они не враги нам. Мы не строили базы вокруг их страны и не вводили санкций. Скорее мы братья американского народа", — сказал Пезешкиан.
© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкГраффити перед бывшим посольством США в Тегеране
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
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Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране
По сути, он обращался не к Джо Байдену, а к его преемнику. Но если Белый дом вторично достанется Дональду Трампу, мечтам иранцев вряд ли суждено сбыться. Как известно, в 2018 году именно республиканец вывел Вашингтон из ядерной сделки и восстановил санкции. При Камале Харрис шансы есть — как при Бараке Обаме.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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2 августа, 08:00

Новый мир

В июле 2015-го Иран и шесть международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД): Тегеран ограничивает ядерную программу в обмен на отмену санкций. Разрешили не более 300 килограммов урана, обогащенного максимум на 3,67%, что достаточно для мирных целей. После демарша Трампа пришлось отказаться от ряда обязательств по СВПД, в том числе повысить обогащение и увеличить запасы урана. Весной 2021 года, после того как Белый дом занял Байден, запустили переговоры по восстановлению сделки. Однако к осени 2022-го все фактически заморозили.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время обращения к нации
Президент США Джо Байден во время обращения к нации - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время обращения к нации
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи подтверждает: Тегеран готов к диалогу с Западом. Но в прежнем виде соглашение уже не реанимировать. Примечательно, что того же мнения придерживаются в МАГАТЭ.
"Если говорить о возрождении СВПД, то, думаю, следует учитывать современные реалии. <…> СВПД устарел из-за достижений почти в каждой области ядерной программы Ирана", — заявил в начале сентября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции во время посещения Запорожской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции во время посещения Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции во время посещения Запорожской АЭС
В свою очередь, в Москве напоминают, что если бы американцы не нарушили прежние договоренности, сейчас не было бы практически никаких проблем. "Первопричина положения дел вокруг СВПД неизменна — односторонний нелегитимный выход из него США, продолжающаяся политика "максимального давления" на Иран и отказ от финализации переговорного процесса по реанимированию СВПД. Неоднократно звучавшие подтверждения иранской стороны о готовности довести до ума проект восстановительного пакета документов, а также наши с Китаем многочисленные попытки поспособствовать этому процессу так и не встретили должного отклика ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в европейских столицах", — отмечает постоянный представитель России при международных организациях в Вене (где находится штаб-квартира МАГАТЭ) Михаил Ульянов.
Как бы там ни было, в июле глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что "через одну-две недели" Иран может получить материал для создания ядерного оружия. Руководитель пресс-службы дипломатического ведомства Мэттью Миллер добавил: в Вашингтоне не видят признаков готовности Тегерана к переговорам. По его словам, для возобновления сделки иранские власти должны в качестве жеста доброй воли в одностороннем порядке выполнить требования МАГАТЭ.
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
"Будет еще сложнее". Неожиданный ход Ирана спутал Вашингтону все карты
23 августа, 08:00

Выхода нет

"Считается, что Тегеран практически разработал свое ядерное устройство. В основном об этом заявляют в Израиле. <…> Поэтому не только американцы, а вообще весь коллективный Запад заинтересован в том, чтобы иранцы остановили исследования в данном направлении. Для них же важно добиться снятия санкций, которые тормозят экономическое развитие", — объяснил в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
Если на выборах победит Трамп, переговоры пойдут труднее. Впрочем, он не сможет полностью их заблокировать — на кону слишком многое.
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания
Но прежде всего необходимо остановить боевые действия на Ближнем Востоке. Главное — это сектор Газа, однако еще требуется урегулировать конфликт Израиля с "Хезболлой", поддерживаемой Тегераном.
Тель-Авив перебрасывает войска на границу с Ливаном, подчеркнул эксперт. Не исключено, что Бейрут станет следующей целью — и тогда уже будет не до переговоров.
 
В миреЦены на нефтьТегеран (город)ИранСШАДональд ТрампМасуд ПезешкианМАГАТЭБРИКСНАТОДжо Байден
 
 
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