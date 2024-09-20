https://ria.ru/20240920/iphone--1973746344.html
СМИ раскрыли, почему в новом iPhone 16 нет функций ИИ
СМИ раскрыли, почему в новом iPhone 16 нет функций ИИ - РИА Новости, 20.09.2024
СМИ раскрыли, почему в новом iPhone 16 нет функций ИИ
Покупатели новых смартфонов iPhone 16 от американской корпорации Apple получат устройства, лишенные одного из главных нововведений - технологии искусственного... РИА Новости, 20.09.2024
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Покупатели новых смартфонов iPhone 16 от американской корпорации Apple получат устройства, лишенные одного из главных нововведений - технологии искусственного интеллекта Apple Intelligence, пишет Блумберг. Официальные продажи новинок стартуют с 20 сентября в 60 странах, включая США, Китай, Индию, Австралию и Южную Корею, однако в устройство не будет установлено ожидавшееся программное обеспечение с функциями ИИ. "Это значит, что владельцы должны будут загрузить ПО после того, как оно станет доступным в следующие недели и месяцы", - говорится в публикации. Как пишет агентство, отсутствие Apple Intelligence является проблемой для компании, которой предстоит убеждать клиентов все равно покупать новые смартфоны в условиях, когда сами устройства технически получили лишь "скромные усовершенствования" по сравнению с предыдущими поколениями. Как уточняется, запуск обновленной версии операционной системы iOS 18.1, которая будет включать в себя часть функций ИИ, ожидается только в октябре. "Дополнительные возможности появятся позднее в рамках поэтапного запуска, который растянется на следующий год", - пишет Блумберг. В понедельник Apple выпустила новую версию своей операционной системы - iOS 18. Главным изменением стало то, что голосовой помощник Siri получил искусственный интеллект Apple Intelligence, однако его тестирование начнется только в октябре. Во вторник ряд пользователей, которые обновили ОС, столкнулись со сбоями в работе смартфона. Apple в сентябре представила обновленную линейку iPhone 16. Стоимость устройств в США составит от 799 долларов за Apple 16 и от 899 долларов за Apple 16 Plus, от 999 долларов за Apple 16 Pro и от 1199 долларов за Apple 16 Pro Max.
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сша, китай, индия, apple, технологии
США, Китай, Индия, Apple, Технологии
СМИ раскрыли, почему в новом iPhone 16 нет функций ИИ
Bloomberg: покупатели iPhone 16 не получат функций ИИ из-за неготовности
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Покупатели новых смартфонов iPhone 16 от американской корпорации Apple получат устройства, лишенные одного из главных нововведений - технологии искусственного интеллекта Apple Intelligence, пишет Блумберг.
Официальные продажи новинок стартуют с 20 сентября в 60 странах, включая США
, Китай
, Индию
, Австралию
и Южную Корею
, однако в устройство не будет установлено ожидавшееся программное обеспечение с функциями ИИ.
"Это значит, что владельцы должны будут загрузить ПО после того, как оно станет доступным в следующие недели и месяцы", - говорится в публикации.
Как пишет агентство, отсутствие Apple Intelligence является проблемой для компании, которой предстоит убеждать клиентов все равно покупать новые смартфоны в условиях, когда сами устройства технически получили лишь "скромные усовершенствования" по сравнению с предыдущими поколениями.
Как уточняется, запуск обновленной версии операционной системы iOS 18.1, которая будет включать в себя часть функций ИИ, ожидается только в октябре. "Дополнительные возможности появятся позднее в рамках поэтапного запуска, который растянется на следующий год", - пишет Блумберг.
В понедельник Apple выпустила новую версию своей операционной системы - iOS 18. Главным изменением стало то, что голосовой помощник Siri получил искусственный интеллект Apple Intelligence, однако его тестирование начнется только в октябре.
Во вторник ряд пользователей, которые обновили ОС, столкнулись со сбоями в работе смартфона.
Apple в сентябре представила обновленную линейку iPhone 16. Стоимость устройств в США составит от 799 долларов за Apple 16 и от 899 долларов за Apple 16 Plus, от 999 долларов за Apple 16 Pro и от 1199 долларов за Apple 16 Pro Max.