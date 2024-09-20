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Хуснуллин назвал стоимость строительства трассы вокруг Азовского моря
Хуснуллин назвал стоимость строительства трассы вокруг Азовского моря - РИА Новости, 20.09.2024
Хуснуллин назвал стоимость строительства трассы вокруг Азовского моря
Стоимость автодороги вокруг Азовского моря составит порядка 500 - 600 миллиардов рублей, программа рассчитана до 2030 года, сообщил журналистам вице-премьер... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T20:49
2024-09-20T20:49
2024-09-20T20:49
экономика
азовское море
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республика адыгея
марат хуснуллин
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МАЙКОП, 20 сен - РИА Новости. Стоимость автодороги вокруг Азовского моря составит порядка 500 - 600 миллиардов рублей, программа рассчитана до 2030 года, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Республику Адыгея. "У нас все участки определены. Мы сейчас в рамках реализации проекта "Инфраструктура для жизни" уточняем планы… С учетом тех средств, которые у нас есть, мы приведем в нормативное состояние эти дороги через ремонт - на отдельных участках у нас, например, обход Мариуполя, обход Новоазовска видим расширение до четырех полос, и подъездные дороги к морю будут улучшать… Средства большие. Цифры измеряются в порядка 500 - 600 миллиардов (рублей - ред.). Зависит от того, на каких этапах, что мы будем делать. Это программа до 2030 года", - сказал Хуснуллин. Азовское море стало исключительно внутренним морем РФ после вхождения в ее состав в 2022 году новых регионов: Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. До этого море считалось внутренними водами России и Украины.
https://realty.ria.ru/20240710/trassa-1958806557.html
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экономика, азовское море, россия, республика адыгея, марат хуснуллин
Экономика, Азовское море, Россия, Республика Адыгея, Марат Хуснуллин
Хуснуллин назвал стоимость строительства трассы вокруг Азовского моря
Хуснуллин: стоимость автодороги вокруг Азовского моря составит 500-600 млрд руб