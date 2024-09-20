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Украинские войска атаковали Горловку ракетой HIMARS - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:41 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/himars-1973933661.html
Украинские войска атаковали Горловку ракетой HIMARS
Украинские войска атаковали Горловку ракетой HIMARS - РИА Новости, 20.09.2024
Украинские войска атаковали Горловку ракетой HIMARS
Украинские войска применили американскую ракету РСЗО HIMARS с кассетным снарядом при обстреле спального района "Строитель" в Горловке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T22:41
2024-09-20T22:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
горловка
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ГОРЛОВКА (ДНР), 20 сен — РИА Новости. Украинские войска применили американскую ракету РСЗО HIMARS с кассетным снарядом при обстреле спального района "Строитель" в Горловке, сообщили РИА Новости в Представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили реактивный снаряд М26 РСЗО HIMARS с кассетной головной частью", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, возле соседнего дома также были найдены фрагменты РСЗО "Ураган", что говорит о применении ВСУ сразу двух разных типов кассетного вооружения. Местные жители рассказали, что только возле одного подъезда при обстреле пострадали как минимум шесть человек, пять из которых стояли в момент атаки у подъезда. Среди них были и подростки, одному из пострадавших оторвало ногу. "Если считать по всей этой местности (двор - ред.), то всего шесть человек пострадало. Здесь другу ногу оторвало", - поделился житель поврежденного дома Даниил. Как передает корреспондент РИА Новости, по меньшей мере восемь суббоеприпасов кассетного снаряда упали рядом с жителями подъезда. Об этом говорят оставшиеся воронки, между которыми находятся следы крови. "Оно как бабахнуло. Я сразу с детьми в коридор, жену, детей всех в коридор. Раненых было около пяти человек и вызывали скорую. Одному человеку здесь, маленькому пацану 16 или 19 лет, оторвало ногу, мы его забирали на носилки и в скорую. Женщину из третьего подъезда мы тоже в скорую несли", - добавил очевидец Даниил. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 23 раза обстреляли территорию республики, выпустив 71 единицу различных боеприпасов. Ранения получили 5 мирных жителей, а повреждения - 2 объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973668105.html
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973640305.html
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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Горловка
Украинские войска атаковали Горловку ракетой HIMARS

Представительство ДНР: ВСУ атаковали Горловку ракетой HIMARS

Последствия обстрела HIMARS
Последствия обстрела HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Последствия обстрела HIMARS. Архивное фото
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ГОРЛОВКА (ДНР), 20 сен — РИА Новости. Украинские войска применили американскую ракету РСЗО HIMARS с кассетным снарядом при обстреле спального района "Строитель" в Горловке, сообщили РИА Новости в Представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили реактивный снаряд М26 РСЗО HIMARS с кассетной головной частью", - говорится в сообщении.
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Как уточняет ведомство, возле соседнего дома также были найдены фрагменты РСЗО "Ураган", что говорит о применении ВСУ сразу двух разных типов кассетного вооружения.
Местные жители рассказали, что только возле одного подъезда при обстреле пострадали как минимум шесть человек, пять из которых стояли в момент атаки у подъезда. Среди них были и подростки, одному из пострадавших оторвало ногу.
"Если считать по всей этой местности (двор - ред.), то всего шесть человек пострадало. Здесь другу ногу оторвало", - поделился житель поврежденного дома Даниил.
Как передает корреспондент РИА Новости, по меньшей мере восемь суббоеприпасов кассетного снаряда упали рядом с жителями подъезда. Об этом говорят оставшиеся воронки, между которыми находятся следы крови.
"Оно как бабахнуло. Я сразу с детьми в коридор, жену, детей всех в коридор. Раненых было около пяти человек и вызывали скорую. Одному человеку здесь, маленькому пацану 16 или 19 лет, оторвало ногу, мы его забирали на носилки и в скорую. Женщину из третьего подъезда мы тоже в скорую несли", - добавил очевидец Даниил.
По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 23 раза обстреляли территорию республики, выпустив 71 единицу различных боеприпасов. Ранения получили 5 мирных жителей, а повреждения - 2 объекта гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествияГорловка
 
 
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