https://ria.ru/20240920/himars-1973933661.html

Украинские войска атаковали Горловку ракетой HIMARS

Украинские войска атаковали Горловку ракетой HIMARS - РИА Новости, 20.09.2024

Украинские войска атаковали Горловку ракетой HIMARS

Украинские войска применили американскую ракету РСЗО HIMARS с кассетным снарядом при обстреле спального района "Строитель" в Горловке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T22:41

2024-09-20T22:41

2024-09-20T22:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

горловка

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ГОРЛОВКА (ДНР), 20 сен — РИА Новости. Украинские войска применили американскую ракету РСЗО HIMARS с кассетным снарядом при обстреле спального района "Строитель" в Горловке, сообщили РИА Новости в Представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили реактивный снаряд М26 РСЗО HIMARS с кассетной головной частью", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, возле соседнего дома также были найдены фрагменты РСЗО "Ураган", что говорит о применении ВСУ сразу двух разных типов кассетного вооружения. Местные жители рассказали, что только возле одного подъезда при обстреле пострадали как минимум шесть человек, пять из которых стояли в момент атаки у подъезда. Среди них были и подростки, одному из пострадавших оторвало ногу. "Если считать по всей этой местности (двор - ред.), то всего шесть человек пострадало. Здесь другу ногу оторвало", - поделился житель поврежденного дома Даниил. Как передает корреспондент РИА Новости, по меньшей мере восемь суббоеприпасов кассетного снаряда упали рядом с жителями подъезда. Об этом говорят оставшиеся воронки, между которыми находятся следы крови. "Оно как бабахнуло. Я сразу с детьми в коридор, жену, детей всех в коридор. Раненых было около пяти человек и вызывали скорую. Одному человеку здесь, маленькому пацану 16 или 19 лет, оторвало ногу, мы его забирали на носилки и в скорую. Женщину из третьего подъезда мы тоже в скорую несли", - добавил очевидец Даниил. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 23 раза обстреляли территорию республики, выпустив 71 единицу различных боеприпасов. Ранения получили 5 мирных жителей, а повреждения - 2 объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973668105.html

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973640305.html

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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия, горловка