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Харьков частично обесточен после взрывов, сообщили украинские СМИ
Харьков частично обесточен после взрывов, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 20.09.2024
Харьков частично обесточен после взрывов, сообщили украинские СМИ
Город Харьков частично обесточен после взрывов, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:07
2024-09-20T17:07
2024-09-20T17:07
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Город Харьков частично обесточен после взрывов, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua". Ранее в пятницу украинский телеканал "24 Канал" сообщал о взрывах в Харькове. "Харьковские паблики пишут, что после взрыва в части города пропал свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины
Харьков частично обесточен после взрывов, сообщили украинские СМИ
"Страна.ua": Харьков частично обесточен после взрывов