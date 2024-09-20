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В Молдавии перенесли заседание по делу Гуцул о финансировании партии "Шор"

В Молдавии перенесли заседание по делу Гуцул о финансировании партии "Шор" - РИА Новости, 20.09.2024

В Молдавии перенесли заседание по делу Гуцул о финансировании партии "Шор"

Глава Гагаузии заявила, что заседание по ее делу – пустая трата времени, оно снова оказалось коротким из-за того, что пришел только один свидетель от стороны... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T10:52

2024-09-20T10:52

2024-09-20T10:58

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евгения гуцул

гагаузия

кишинев

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КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Глава Гагаузии заявила, что заседание по ее делу – пустая трата времени, оно снова оказалось коротким из-за того, что пришел только один свидетель от стороны обвинения, и следующее состоится 3 октября.Сторонники главы Гагаузской автономии Молдавии собрались в пятницу в ее поддержку перед зданием суда Кишинева, где продолжится рассмотрение дела, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор"."Опять двое свидетелей не пришли. Только одна пришла, человек – бизнесмен, живет в Бельцах, меня не знает. Пустая трата времени. Вот уже более десяти судебных заседаний, сколько свидетелей заслушаны были, они меня не знают. За что нас судят?!.. Идет давление на Гагаузию, хотят закрыть нам рот. Вместо того, чтобы я выступала в Санкт-Петербурге в рамках БРИКС, я здесь потратила полчаса, чтобы послушать человека, который занимается просто бизнесом", - сказала Гуцул собравшимся.По ее словам, до декабря установлен график заседаний и следующее состоится 3 октября, но далее они будут проходить почти каждые три дня.Ранее в пятницу Гуцул заявила, что должна была выступать с речью от автономии на Евразийском женском форуме, но визит в Россию пришлось прервать из-за очередного судебного заседания по ее делу.

https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html

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гагаузия

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Глава Гагаузии Гуцул о том, почему ей пришлось прервать визит в Россию Глава Гагаузии Гуцул заявила, что ей пришлось прервать визит в Россию из-за очередного судебного заседания по ее делу. Как передает корреспондент РИА Новости, ее сторонники собрались перед зданием суда Кишинева, где продолжится рассмотрение дела, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор". 2024-09-20T10:52 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, в мире, евгения гуцул, гагаузия, кишинев, брикс