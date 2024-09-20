https://ria.ru/20240920/gutsul-1973765404.html

Гуцул объяснила, почему ей пришлось прервать визит в Россию

Гуцул объяснила, почему ей пришлось прервать визит в Россию - РИА Новости, 20.09.2024

Гуцул объяснила, почему ей пришлось прервать визит в Россию

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что должна была выступать с речью от автономии на Евразийской женском форуме, но визит в Россию пришлось прервать из-за... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T09:47

2024-09-20T09:47

2024-09-20T11:11

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КИШИНЕВ, 20 сен — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что должна была выступать с речью от автономии на Евразийской женском форуме, но визит в Россию пришлось прервать из-за очередного судебного заседания по ее делу."Я должна была выступать на Евразийском женском форуме в рамках БРИКС. Но из-за судебного заседания мне пришлось вернуться домой раньше, потому что я не имею права пропускать ни одного заседания. Я попросила прощения у Валентины Ивановны Матвиенко за то, что не смогу участвовать", — сказала Гуцул, обращаясь к сторонникам, собравшимся перед зданием суда в Кишиневе.Она заверила, что со временем все упущенное удастся реализовать.Заседание по ее делу политик назвала пустой тратой времени, потому что пришел только один свидетель от стороны обвинения."За что нас судят? <…> Идет давление на Гагаузию, хотят закрыть нам рот. Вместо того чтобы я выступала в Санкт-Петербурге в рамках БРИКС, я здесь потратила полчаса, чтобы послушать человека, который занимается просто бизнесом", — добавила Гуцул.Политика обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в Молдавии партии "Шор". Сама она считает это политическим преследованием.Весной 2023 года Гуцул, баллотировавшаяся от партии "Шор", победила на выборах главы Гагаузии. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, но никто из представителей официального Кишинева не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство республики.

https://ria.ru/20240920/mid-1973751017.html

https://ria.ru/20240919/gagauziya-1973707498.html

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Глава Гагаузии Гуцул о том, почему ей пришлось прервать визит в Россию Глава Гагаузии Гуцул заявила, что ей пришлось прервать визит в Россию из-за очередного судебного заседания по ее делу. Как передает корреспондент РИА Новости, ее сторонники собрались перед зданием суда Кишинева, где продолжится рассмотрение дела, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор". 2024-09-20T09:47 true PT1M07S

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россия, гагаузия, в мире, молдавия, евгения гуцул, брикс, совет федерации рф