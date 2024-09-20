https://ria.ru/20240920/gumpomosch-1973836301.html

Более 26 тонн гумпомощи направлено из Волгоградской области в Курскую

Более 26 тонн гумпомощи направлено из Волгоградской области в Курскую - РИА Новости, 20.09.2024

Более 26 тонн гумпомощи направлено из Волгоградской области в Курскую

Более 26 тонн гуманитарной помощи с продуктами и предметами первой необходимости направлено из Волгоградской области в Курскую, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:34

2024-09-20T14:34

2024-09-20T14:34

надежные люди

волгоградская область

курская область

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ВОЛГОГРАД, 20 сен – РИА Новости. Более 26 тонн гуманитарной помощи с продуктами и предметами первой необходимости направлено из Волгоградской области в Курскую, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области. "Более 26 тонн необходимого для жителей Курской области гуманитарного груза собрано и отправлено из Волгоградского региона. Продукты питания, средства гигиены, предметы первой необходимости, бытовая химия — партия сформирована по согласованию с руководством приграничного субъекта", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что в сборе гуманитарной помощи приняли участие предприятия и организации, фермеры и жители Волгоградской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240920/pomosch-1973786334.html

волгоградская область

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

волгоградская область, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины