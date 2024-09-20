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Более 26 тонн гумпомощи направлено из Волгоградской области в Курскую - РИА Новости, 20.09.2024
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Надежные люди
 
14:34 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/gumpomosch-1973836301.html
Более 26 тонн гумпомощи направлено из Волгоградской области в Курскую
Более 26 тонн гумпомощи направлено из Волгоградской области в Курскую - РИА Новости, 20.09.2024
Более 26 тонн гумпомощи направлено из Волгоградской области в Курскую
Более 26 тонн гуманитарной помощи с продуктами и предметами первой необходимости направлено из Волгоградской области в Курскую, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:34
2024-09-20T14:34
надежные люди
волгоградская область
курская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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ВОЛГОГРАД, 20 сен – РИА Новости. Более 26 тонн гуманитарной помощи с продуктами и предметами первой необходимости направлено из Волгоградской области в Курскую, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области. "Более 26 тонн необходимого для жителей Курской области гуманитарного груза собрано и отправлено из Волгоградского региона. Продукты питания, средства гигиены, предметы первой необходимости, бытовая химия — партия сформирована по согласованию с руководством приграничного субъекта", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что в сборе гуманитарной помощи приняли участие предприятия и организации, фермеры и жители Волгоградской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240920/pomosch-1973786334.html
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волгоградская область, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Надежные люди, Волгоградская область, Курская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины

Более 26 тонн гумпомощи направлено из Волгоградской области в Курскую

© Фото : пресс-служба администрации Волгоградской областиВолгоградский регион направил в Курскую область очередной гуманитарный конвой
Волгоградский регион направил в Курскую область очередной гуманитарный конвой - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : пресс-служба администрации Волгоградской области
Волгоградский регион направил в Курскую область очередной гуманитарный конвой
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ВОЛГОГРАД, 20 сен – РИА Новости. Более 26 тонн гуманитарной помощи с продуктами и предметами первой необходимости направлено из Волгоградской области в Курскую, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области.
"Более 26 тонн необходимого для жителей Курской области гуманитарного груза собрано и отправлено из Волгоградского региона. Продукты питания, средства гигиены, предметы первой необходимости, бытовая химия — партия сформирована по согласованию с руководством приграничного субъекта", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что в сборе гуманитарной помощи приняли участие предприятия и организации, фермеры и жители Волгоградской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Жители Майского района КБР отправили очередной груз гумпомощи для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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Вчера, 11:16
 
Надежные людиВолгоградская областьКурская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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