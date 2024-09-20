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При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадал мирный житель
При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.09.2024
При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в Горловке в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:50
2024-09-20T13:50
2024-09-20T13:50
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Горловке в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в поселке шахты имени Н. А. Изотова ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска с 8.20 до 13.20 мск выпустили по Никитовскому району Горловки девять снарядов калибра 155 миллиметров и сбросили один боеприпас с беспилотника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадал мирный житель
Мэр Приходько: мирный житель получил ранение в Горловке при сбросе боеприпаса