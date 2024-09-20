https://ria.ru/20240920/gorlovka-1973756781.html

Два мирных жителя погибли при ударе украинского БПЛА в Горловке

Два мирных жителя погибли при ударе украинского БПЛА в Горловке - РИА Новости, 20.09.2024

Два мирных жителя погибли при ударе украинского БПЛА в Горловке

Два мирных жителя стали жертвами удара, нанесенного украинским беспилотником по фуре в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T08:57

2024-09-20T08:57

2024-09-20T11:18

горловка

украинский демократический альянс за реформы (удар)

мэр

украина

иван приходько

сцкк

стирол

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Два мирных жителя стали жертвами удара, нанесенного украинским беспилотником по фуре в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате удара беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины по фуре в центре Горловки погибли двое мирных граждан", — написал он.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 08:15 украинский дрон сбросил боеприпас в Центрально-Городском районе Горловки. А до этого, в 06:40, ВСУ выпустили по городу два снаряда натовского калибра 155 миллиметров.Кроме того, по словам Приходько, ночью украинские войска нанесли удар по автовокзалу. Горловка находится в 50 километрах к северу от Донецка. Там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240920/gorlovka-1973755003.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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