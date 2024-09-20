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Два мирных жителя погибли при ударе украинского БПЛА в Горловке - РИА Новости, 20.09.2024
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08:57 20.09.2024 (обновлено: 11:18 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/gorlovka-1973756781.html
Два мирных жителя погибли при ударе украинского БПЛА в Горловке
Два мирных жителя погибли при ударе украинского БПЛА в Горловке - РИА Новости, 20.09.2024
Два мирных жителя погибли при ударе украинского БПЛА в Горловке
Два мирных жителя стали жертвами удара, нанесенного украинским беспилотником по фуре в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T08:57
2024-09-20T11:18
горловка
украинский демократический альянс за реформы (удар)
мэр
украина
иван приходько
сцкк
стирол
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Два мирных жителя стали жертвами удара, нанесенного украинским беспилотником по фуре в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате удара беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины по фуре в центре Горловки погибли двое мирных граждан", — написал он.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 08:15 украинский дрон сбросил боеприпас в Центрально-Городском районе Горловки. А до этого, в 06:40, ВСУ выпустили по городу два снаряда натовского калибра 155 миллиметров.Кроме того, по словам Приходько, ночью украинские войска нанесли удар по автовокзалу. Горловка находится в 50 километрах к северу от Донецка. Там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240920/gorlovka-1973755003.html
горловка
украина
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горловка, украинский демократический альянс за реформы (удар), мэр, украина, иван приходько, сцкк, стирол, донецкая народная республика, в мире
Горловка, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), МЭР, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Стирол, Донецкая Народная Республика, В мире
Два мирных жителя погибли при ударе украинского БПЛА в Горловке

Два мирных жителя погибли при ударе украинского БПЛА по фуре в центре Горловки

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия удара украинского дрона по фуре в центре Горловки в ДНР
Последствия удара украинского дрона по фуре в центре Горловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия удара украинского дрона по фуре в центре Горловки в ДНР
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ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Два мирных жителя стали жертвами удара, нанесенного украинским беспилотником по фуре в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате удара беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины по фуре в центре Горловки погибли двое мирных граждан", — написал он.
По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 08:15 украинский дрон сбросил боеприпас в Центрально-Городском районе Горловки. А до этого, в 06:40, ВСУ выпустили по городу два снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
Кроме того, по словам Приходько, ночью украинские войска нанесли удар по автовокзалу.
Горловка находится в 50 километрах к северу от Донецка. Там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.
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ГорловкаУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)МЭРУкраинаИван ПриходькоСЦККСтиролДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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