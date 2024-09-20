https://ria.ru/20240920/gladkov-1973909085.html
Гладков рассказал о работе бойцов белгородской самообороны
Гладков рассказал о работе бойцов белгородской самообороны - РИА Новости, 20.09.2024
Гладков рассказал о работе бойцов белгородской самообороны
Порядка 900 бойцов самообороны Белгородской области удостоены федеральных и региональных наград, при этом все больше жителей региона вступают в ряды... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T18:39
2024-09-20T18:39
2024-09-20T18:39
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 сен – РИА Новости. Порядка 900 бойцов самообороны Белгородской области удостоены федеральных и региональных наград, при этом все больше жителей региона вступают в ряды самообороны, чтобы защищать своих близких, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "У нас порядка 900 членов нашей самообороны удостоены наград министерства обороны, министерства внутренних дел Российской Федерации, Росгвардии, ведомственных наград других органов власти как федеральных, так и региональных", – приводит его слова пресс-служба правительства региона. Глава региона добавил, что люди присоединяются к самообороне для того, чтобы защитить своих близких. "С моей точки зрения, никакая награда не имеет такой ценности, как благодарность наших жителей. Такая народная, естественная и очень благодарная любовь. Наша самооборона – лучшая в нашей стране", – отметил губернатор. Глава региона не раз отмечал, что участники самообороны – это люди, у которых есть своя работа, которые в свободное время надевают форму не ради денег, а для того, чтобы обеспечивать безопасность в населенных пунктах, где живут они и их семьи.
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 20 сен – РИА Новости. Порядка 900 бойцов самообороны Белгородской области удостоены федеральных и региональных наград, при этом все больше жителей региона вступают в ряды самообороны, чтобы защищать своих близких, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"У нас порядка 900 членов нашей самообороны удостоены наград министерства обороны, министерства внутренних дел Российской Федерации, Росгвардии
, ведомственных наград других органов власти как федеральных, так и региональных", – приводит его слова пресс-служба правительства региона.
Глава региона добавил, что люди присоединяются к самообороне для того, чтобы защитить своих близких.
"С моей точки зрения, никакая награда не имеет такой ценности, как благодарность наших жителей. Такая народная, естественная и очень благодарная любовь. Наша самооборона – лучшая в нашей стране", – отметил губернатор.
Глава региона не раз отмечал, что участники самообороны – это люди, у которых есть своя работа, которые в свободное время надевают форму не ради денег, а для того, чтобы обеспечивать безопасность в населенных пунктах, где живут они и их семьи.