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СМИ: число беженцев в ФРГ достигло рекорда за более чем полвека - РИА Новости, 20.09.2024
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06:18 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/germaniya-1973748976.html
СМИ: число беженцев в ФРГ достигло рекорда за более чем полвека
СМИ: число беженцев в ФРГ достигло рекорда за более чем полвека - РИА Новости, 20.09.2024
СМИ: число беженцев в ФРГ достигло рекорда за более чем полвека
Число беженцев в Германии достигло самого высокого показателя со времен после Второй мировой войны и составило почти 3,5 миллиона человек, причем из них около... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T06:18
2024-09-20T06:18
германия
сирия
bild
ситуация с нелегальными мигрантами
в мире
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Число беженцев в Германии достигло самого высокого показателя со времен после Второй мировой войны и составило почти 3,5 миллиона человек, причем из них около 1,18 миллиона - украинцы, сообщает немецкая газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на документы. "Число беженцев, проживающих в Германии, достигло нового максимума.... На конец первой половины 2024 года здесь проживало в общей сложности около 3,48 миллиона беженцев. Это примерно на 60 000 больше, чем в конце 2023 года, и является самым высоким показателем с 1950-х годов... Из 3,48 миллионов беженцев только украинцев почти 1,18 миллионов человек", - говорится в статье со ссылкой на ответ федерального правительства на запрос фракции партии "Зеленых" в бундестаге, оказавшийся в распоряжении издания. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер 9 сентября распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. В объяснительном письме Европейской комиссии Фезер заявила, что ресурсы страны и её федеральных земель по принятию мигрантов "практически исчерпаны". Дебаты о миграционной политике обострились в Германии после теракта в Золингене 23 августа, предположительно совершенного гражданином Сирии, которого должны были депортировать из ФРГ еще в 2023 году. В результате нападения с ножом погибли три человека, еще восемь получили ранения. Ранее ряд немецких политиков призвал отменить Bürgergeld (пособие по безработице для граждан в ФРГ) для украинских беженцев. Ежемесячная выплата Bürgergeld на одного человека составляет до 563 евро и предоставляется украинским гражданам наравне с бесплатными медицинскими услугами и проживанием в соцжилье на время прохождения интеграционных и языковых курсов. Так, генеральный секретарь входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай заявил изданию Bild, что переход к обычным выплатам в размере 460 евро, которые полагаются всем иным беженцам, позволил бы стимулировать украинских граждан к трудоустройству. Он добавил, что такая мера положительно сказалась бы на рынке труда ввиду общей нехватки рабочей силы в Германии. Тем не менее, официальный представитель кабинета министров страны Штеффен Хебештрайт заявил ранее об отсутствии планов заменять гарантированные выплаты украинским гражданам на стандартные пособия для беженцев.
https://ria.ru/20240918/germaniya-1973309624.html
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германия, сирия, bild, ситуация с нелегальными мигрантами, в мире
Германия, Сирия, Bild, Ситуация с нелегальными мигрантами, В мире
СМИ: число беженцев в ФРГ достигло рекорда за более чем полвека

NOZ: число беженцев в ФРГ достигло рекорда за более чем полвека

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Число беженцев в Германии достигло самого высокого показателя со времен после Второй мировой войны и составило почти 3,5 миллиона человек, причем из них около 1,18 миллиона - украинцы, сообщает немецкая газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на документы.
«
"Число беженцев, проживающих в Германии, достигло нового максимума.... На конец первой половины 2024 года здесь проживало в общей сложности около 3,48 миллиона беженцев. Это примерно на 60 000 больше, чем в конце 2023 года, и является самым высоким показателем с 1950-х годов... Из 3,48 миллионов беженцев только украинцев почти 1,18 миллионов человек", - говорится в статье со ссылкой на ответ федерального правительства на запрос фракции партии "Зеленых" в бундестаге, оказавшийся в распоряжении издания.
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Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер 9 сентября распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. В объяснительном письме Европейской комиссии Фезер заявила, что ресурсы страны и её федеральных земель по принятию мигрантов "практически исчерпаны".
Дебаты о миграционной политике обострились в Германии после теракта в Золингене 23 августа, предположительно совершенного гражданином Сирии, которого должны были депортировать из ФРГ еще в 2023 году. В результате нападения с ножом погибли три человека, еще восемь получили ранения.
Ранее ряд немецких политиков призвал отменить Bürgergeld (пособие по безработице для граждан в ФРГ) для украинских беженцев. Ежемесячная выплата Bürgergeld на одного человека составляет до 563 евро и предоставляется украинским гражданам наравне с бесплатными медицинскими услугами и проживанием в соцжилье на время прохождения интеграционных и языковых курсов. Так, генеральный секретарь входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай заявил изданию Bild, что переход к обычным выплатам в размере 460 евро, которые полагаются всем иным беженцам, позволил бы стимулировать украинских граждан к трудоустройству. Он добавил, что такая мера положительно сказалась бы на рынке труда ввиду общей нехватки рабочей силы в Германии.
Тем не менее, официальный представитель кабинета министров страны Штеффен Хебештрайт заявил ранее об отсутствии планов заменять гарантированные выплаты украинским гражданам на стандартные пособия для беженцев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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