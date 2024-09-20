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"Плохие новости для Шольца". На Западе заговорили об апокалипсисе в ФРГ - РИА Новости, 20.09.2024
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02:19 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/germaniya-1973742199.html
"Плохие новости для Шольца". На Западе заговорили об апокалипсисе в ФРГ
"Плохие новости для Шольца". На Западе заговорили об апокалипсисе в ФРГ - РИА Новости, 20.09.2024
"Плохие новости для Шольца". На Западе заговорили об апокалипсисе в ФРГ
Немцы перестали игнорировать упадок германской экономики и сделали его ключевым политическим вопросом, пишет Politico. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T02:19
2024-09-20T02:19
в мире
германия
олаф шольц
volkswagen group
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Немцы перестали игнорировать упадок германской экономики и сделали его ключевым политическим вопросом, пишет Politico."Немцы постепенно свыкаются с реальностью &lt;...&gt; по мере приближения четырех всадников экономического апокалипсиса: исхода крупных предприятий, быстрого ухудшения демографической ситуации, разрушения инфраструктуры и недостатка инноваций", — говорится в статье.Как отмечается в материале, ранее жители Германии долгое время предпочитали не замечать медленное разрушение своей экономики. Однако настоящим шоком для них стала новость о возможном закрытии заводов автомобильного концерна Volkswagen, а также решение производителя процессоров Intel отложить запланированное расширение мощностей в ФРГ. Экономика превратилась во вторую по значимости тему для избирателей после миграционной политики, пишут авторы со ссылкой на телевизионный опрос.При этом, как отметили в издании, немецкому правительству крайне сложно исправить ситуацию за счет бюджетных вливаний из-за конституционных ограничений на размер госдолга."Это плохие новости для Шольца и его побитой трехпартийной коалиции. Еще до недавних экономических проблем его рейтинг одобрения упал до самого низкого значения в истории страны. &lt;...&gt; Последние экономические показатели точно не прибавят ему шансов (остаться канцлером. — Прим. ред.)", — резюмируется в материале.По подсчетам РИА Новости, средний темп роста ВВП Германии за время нахождения Олафа Шольца на посту федерального канцлера оказался минимальным для страны с момента образования Евросоюза — всего 0,57%.Ранее глава Volkswagen Оливер Блуме заявил, что концерн берет курс на экономию из-за стремления конкурентов обосноваться в Европеи падения конкурентоспособности Германии. В компании не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ. По данным газеты Bild, сокращения могут начаться с 1 июля 2025 года.В понедельник компания Intel объявила о заморозке планов по строительству нового завода в Магдебурге, а также проектов в Польше на два года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240907/germaniya-1971089957.html
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в мире, германия, олаф шольц, volkswagen group, intel corporation, экономика
В мире, Германия, Олаф Шольц, Volkswagen Group, Intel Corporation, Экономика
"Плохие новости для Шольца". На Западе заговорили об апокалипсисе в ФРГ

Politico: немцы начинают беспокоиться из-за критического состояния экономики

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Немцы перестали игнорировать упадок германской экономики и сделали его ключевым политическим вопросом, пишет Politico.
"Немцы постепенно свыкаются с реальностью <...> по мере приближения четырех всадников экономического апокалипсиса: исхода крупных предприятий, быстрого ухудшения демографической ситуации, разрушения инфраструктуры и недостатка инноваций", — говорится в статье.
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Как отмечается в материале, ранее жители Германии долгое время предпочитали не замечать медленное разрушение своей экономики. Однако настоящим шоком для них стала новость о возможном закрытии заводов автомобильного концерна Volkswagen, а также решение производителя процессоров Intel отложить запланированное расширение мощностей в ФРГ. Экономика превратилась во вторую по значимости тему для избирателей после миграционной политики, пишут авторы со ссылкой на телевизионный опрос.
При этом, как отметили в издании, немецкому правительству крайне сложно исправить ситуацию за счет бюджетных вливаний из-за конституционных ограничений на размер госдолга.
"Это плохие новости для Шольца и его побитой трехпартийной коалиции. Еще до недавних экономических проблем его рейтинг одобрения упал до самого низкого значения в истории страны. <...> Последние экономические показатели точно не прибавят ему шансов (остаться канцлером. — Прим. ред.)", — резюмируется в материале.
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По подсчетам РИА Новости, средний темп роста ВВП Германии за время нахождения Олафа Шольца на посту федерального канцлера оказался минимальным для страны с момента образования Евросоюза — всего 0,57%.
Ранее глава Volkswagen Оливер Блуме заявил, что концерн берет курс на экономию из-за стремления конкурентов обосноваться в Европеи падения конкурентоспособности Германии. В компании не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ. По данным газеты Bild, сокращения могут начаться с 1 июля 2025 года.
В понедельник компания Intel объявила о заморозке планов по строительству нового завода в Магдебурге, а также проектов в Польше на два года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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