https://ria.ru/20240920/germaniya-1973742199.html

"Плохие новости для Шольца". На Западе заговорили об апокалипсисе в ФРГ

"Плохие новости для Шольца". На Западе заговорили об апокалипсисе в ФРГ - РИА Новости, 20.09.2024

"Плохие новости для Шольца". На Западе заговорили об апокалипсисе в ФРГ

Немцы перестали игнорировать упадок германской экономики и сделали его ключевым политическим вопросом, пишет Politico. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T02:19

2024-09-20T02:19

2024-09-20T02:19

в мире

германия

олаф шольц

volkswagen group

intel corporation

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924596401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c96da95a0fd300c05b49f971da270edc.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Немцы перестали игнорировать упадок германской экономики и сделали его ключевым политическим вопросом, пишет Politico."Немцы постепенно свыкаются с реальностью <...> по мере приближения четырех всадников экономического апокалипсиса: исхода крупных предприятий, быстрого ухудшения демографической ситуации, разрушения инфраструктуры и недостатка инноваций", — говорится в статье.Как отмечается в материале, ранее жители Германии долгое время предпочитали не замечать медленное разрушение своей экономики. Однако настоящим шоком для них стала новость о возможном закрытии заводов автомобильного концерна Volkswagen, а также решение производителя процессоров Intel отложить запланированное расширение мощностей в ФРГ. Экономика превратилась во вторую по значимости тему для избирателей после миграционной политики, пишут авторы со ссылкой на телевизионный опрос.При этом, как отметили в издании, немецкому правительству крайне сложно исправить ситуацию за счет бюджетных вливаний из-за конституционных ограничений на размер госдолга."Это плохие новости для Шольца и его побитой трехпартийной коалиции. Еще до недавних экономических проблем его рейтинг одобрения упал до самого низкого значения в истории страны. <...> Последние экономические показатели точно не прибавят ему шансов (остаться канцлером. — Прим. ред.)", — резюмируется в материале.По подсчетам РИА Новости, средний темп роста ВВП Германии за время нахождения Олафа Шольца на посту федерального канцлера оказался минимальным для страны с момента образования Евросоюза — всего 0,57%.Ранее глава Volkswagen Оливер Блуме заявил, что концерн берет курс на экономию из-за стремления конкурентов обосноваться в Европеи падения конкурентоспособности Германии. В компании не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ. По данным газеты Bild, сокращения могут начаться с 1 июля 2025 года.В понедельник компания Intel объявила о заморозке планов по строительству нового завода в Магдебурге, а также проектов в Польше на два года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240907/germaniya-1971089957.html

https://ria.ru/20240910/sholts-1971860884.html

https://ria.ru/20240913/soyuznik-1972338647.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, олаф шольц, volkswagen group, intel corporation, экономика