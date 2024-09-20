https://ria.ru/20240920/gaz-1973606326.html

"Нужна труба": Европа снова пошла на попятную из-за газа

"Нужна труба": Европа снова пошла на попятную из-за газа - РИА Новости, 20.09.2024

"Нужна труба": Европа снова пошла на попятную из-за газа

Контракт на газовый транзит через Украину истекает в конце года. В Киеве предупредили: продлевать не намерены, поэтому в ЕС продумывают другие схемы. Как именно РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T08:00

2024-09-20T08:00

2024-09-20T08:03

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Елена Савельева. Контракт на газовый транзит через Украину истекает в конце года. В Киеве предупредили: продлевать не намерены, поэтому в ЕС продумывают другие схемы. Как именно Запад собирается получать российское топливо — в материале РИА Новости."Поставили точку"Соглашение, подписанное на пять лет, предусматривало прокачку 225 миллиардов кубометров: 65 — в 2020-м и потом по 40 в год. Конечно, график сорвали. В 2022-м получилось 16,7 миллиарда, 2023-м — 11,85.Украинский трубопровод — один из двух уцелевших маршрутов из России в Европу (второй — "Турецкий поток"). Обеспечивает пять процентов общего газового импорта ЕС.Теперь транзит закрывается. Зеленский заявил: в этом вопросе "поставили точку".Ищут вариантыДля Европы это достаточно болезненно. Особенно для Австрии и Словакии. В июне Киеву предложили вариант: закупать газ в Азербайджане и прокачивать по той же трубе.Однако это маловероятный сценарий."Аренда трубопровода другими экспортерами, к примеру — азербайджанской SOCAR, в сложившейся внешнеполитической конъюнктуре невозможна. Для этого от Брюсселя требуются серьезные дипломатические уступки, на которые там не пойдут", — говорит Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.Азербайджанский газ поступает через Южный коридор: Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) газопроводы мощностью 16 и десять миллиардов кубов соответственно. В прошлом году ЕС приобрел у Баку около 12 миллиардов. В планах SOCAR — удвоение экспорта к 2027-му.На днях еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон сообщила: "Использовать украинскую инфраструктуру можно, санкций нет, и это в интересах Киева".То есть покупка западными газовыми операторами российского топлива за пределами ЕС допустима. И эту схему уже обкатали на нефти.Проверенная схемаВ конце августа Будапешту и Братиславе удалось урегулировать ситуацию с нефтепроводом "Дружба", перекрытым Киевом из-за санкций, направленных на "Лукойл".Венгерская MOL Group заключила новые соглашения с поставщиком топлива и операторами трубопроводов о транзите через Украину и Белоруссию."Приняли компромиссное решение: перенесли пункт "сдачи-приемки" с границы Венгрии и Словакии на белорусскую, и нефть идет через Украину уже не как российская", — поясняет суть схемы Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова.Тем же путемПодобное, уверены наблюдатели, годится и для газа.Транзит первого полугодия — 8,98 миллиарда кубов, на десять процентов больше, чем за тот же период 2023-го. Топливо направляется в основном в Австрию, Венгрию, Словакию, а также Молдавию."Теперь западные операторы станут заранее закупать российский газ. И прокачка сохранится — иначе есть угрозы энергетической устойчивости ЕС, указывает Марышев."Без этого транзита цены могут взлететь до 600-650 долларов за 1000 кубометров, что крайне невыгодно ЕС. Там определенно рассматривают возможность заключения контракта с "Газпром экспортом" и европейским энергетическим предприятием, которое, в свою очередь, подпишет соглашение с оператором газотранспортной системы Украины", — уточняет Тимофеев.Пустовать не будетПохоже, Запад не позволит закрутить вентиль в Судже.Южные трубопроводы, по которым в ЕС продолжает — пусть и под другими марками — поступать российский газ, едва ли покроют потенциальный дефицит. Норвежские не слишком надежны. Вдобавок со следующего года европейцы окажутся во власти спотовых поставок, которые заметно дороже, чем по долгосрочным контрактам, отмечает Марышев.От украинского транзита зависят Венгрия, Чехия, Австрия, Словакия. В общем, в Брюсселе наверняка придумают, как заставить Киев сменить гнев на милость.

https://ria.ru/20240914/evropa-1972572270.html

https://ria.ru/20240912/neft-1971892613.html

https://ria.ru/20240823/udobreniya-1967772694.html

https://ria.ru/20240731/gaz-1962907120.html

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экономика, цены на нефть, украина, европа, евросоюз, лукойл, socar