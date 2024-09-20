Рейтинг@Mail.ru
Защита Фургала обжалует приговор в Верховном суде - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/furgal-1973798007.html
Защита Фургала обжалует приговор в Верховном суде
Защита Фургала обжалует приговор в Верховном суде - РИА Новости, 20.09.2024
Защита Фургала обжалует приговор в Верховном суде
Защита не согласна с решением кассационного суда по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного на 22 года по обвинению в организации РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:18
2024-09-20T12:18
происшествия
хабаровский край
россия
московская область (подмосковье)
сергей фургал
московский областной суд
мсп банк
уголовное дело сергея фургала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924803323_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_53beb7e0df88705995789c9213ea366a.jpg
САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Защита не согласна с решением кассационного суда по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного на 22 года по обвинению в организации двух убийств и одного покушения, и обжалует его в Верховном суде РФ, сообщила РИА Новости адвокат Полина Немчинова. Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Его бывший помощник Андрей Карепов получил 21 год, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей - 17 лет, заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров - 9,5 лет. Защита в апелляции просила отправить дело на новое рассмотрение, посчитав, что на присяжных было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. Мособлсуд 15 ноября 2023 года признал приговор законным. Решение было обжаловано в кассации, Первый кассационный суд общей юрисдикции в пятницу не удовлетворил жалобы осуждённых и их адвокатов. "С решением мы не согласны и будем обжаловать дальше - в Верховный суд", - сказала собеседница агентства. Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - в настоящее время находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.
https://ria.ru/20240919/delo_furgala-1973544630.html
https://ria.ru/20201118/khischenie-1585179291.html
хабаровский край
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924803323_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9ea27549a019d271124bd1e330135324.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, россия, московская область (подмосковье), сергей фургал, московский областной суд, мсп банк, уголовное дело сергея фургала
Происшествия, Хабаровский край, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Фургал, Московский областной суд, МСП Банк, Уголовное дело Сергея Фургала
Защита Фургала обжалует приговор в Верховном суде

Защита не согласна с приговором по делу Фургала и обжалует его в Верховном суде

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭкс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Защита не согласна с решением кассационного суда по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного на 22 года по обвинению в организации двух убийств и одного покушения, и обжалует его в Верховном суде РФ, сообщила РИА Новости адвокат Полина Немчинова.
Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Его бывший помощник Андрей Карепов получил 21 год, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей - 17 лет, заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров - 9,5 лет.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Бабушкинском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
По делу Фургала арестовали 50 соток земли и склады в Хабаровске
19 сентября, 04:02
Защита в апелляции просила отправить дело на новое рассмотрение, посчитав, что на присяжных было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. Мособлсуд 15 ноября 2023 года признал приговор законным. Решение было обжаловано в кассации, Первый кассационный суд общей юрисдикции в пятницу не удовлетворил жалобы осуждённых и их адвокатов.
"С решением мы не согласны и будем обжаловать дальше - в Верховный суд", - сказала собеседница агентства.
Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - в настоящее время находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.
Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в 2011-2020 годах
18 ноября 2020, 14:40
 
ПроисшествияХабаровский крайРоссияМосковская область (Подмосковье)Сергей ФургалМосковский областной судМСП БанкУголовное дело Сергея Фургала
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала