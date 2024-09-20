https://ria.ru/20240920/furgal-1973798007.html

Защита Фургала обжалует приговор в Верховном суде

Защита Фургала обжалует приговор в Верховном суде - РИА Новости, 20.09.2024

Защита Фургала обжалует приговор в Верховном суде

Защита не согласна с решением кассационного суда по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного на 22 года по обвинению в организации РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T12:18

2024-09-20T12:18

2024-09-20T12:18

происшествия

хабаровский край

россия

московская область (подмосковье)

сергей фургал

московский областной суд

мсп банк

уголовное дело сергея фургала

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924803323_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_53beb7e0df88705995789c9213ea366a.jpg

САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Защита не согласна с решением кассационного суда по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного на 22 года по обвинению в организации двух убийств и одного покушения, и обжалует его в Верховном суде РФ, сообщила РИА Новости адвокат Полина Немчинова. Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Его бывший помощник Андрей Карепов получил 21 год, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей - 17 лет, заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров - 9,5 лет. Защита в апелляции просила отправить дело на новое рассмотрение, посчитав, что на присяжных было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. Мособлсуд 15 ноября 2023 года признал приговор законным. Решение было обжаловано в кассации, Первый кассационный суд общей юрисдикции в пятницу не удовлетворил жалобы осуждённых и их адвокатов. "С решением мы не согласны и будем обжаловать дальше - в Верховный суд", - сказала собеседница агентства. Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - в настоящее время находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.

https://ria.ru/20240919/delo_furgala-1973544630.html

https://ria.ru/20201118/khischenie-1585179291.html

хабаровский край

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровский край, россия, московская область (подмосковье), сергей фургал, московский областной суд, мсп банк, уголовное дело сергея фургала