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Оренбуржцы выступят на Международном молодежном форуме "Евразия Global" - РИА Новости, 20.09.2024
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Оренбургская область
 
15:21 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/forum-1973851669.html
Оренбуржцы выступят на Международном молодежном форуме "Евразия Global"
Оренбуржцы выступят на Международном молодежном форуме "Евразия Global" - РИА Новости, 20.09.2024
Оренбуржцы выступят на Международном молодежном форуме "Евразия Global"
Оренбуржцы станут спикерами на Международном молодежном форуме "Евразия Global", который пройдет в городе с 24 по 29 сентября, сообщает пресс-служба губернатора РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:21
2024-09-20T15:21
оренбургская область
илья авербух
павел колобков
владимир путин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Оренбуржцы станут спикерами на Международном молодежном форуме "Евразия Global", который пройдет в городе с 24 по 29 сентября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Форум проводится с 2016 года по поручению президента РФ Владимира Путина и по инициативе Оренбургской области. В форуме примут участие 500 человек, из них 250 из Оренбургской области и из других регионов РФ, в том числе 30 детей от 14 до 17 лет, а также 250 человек из иностранных государств и россияне, проживающие за рубежом. "Евразия Global" будет направлен на создание и запуск работы Международных клубов дружбы - продолжение программы "Культурное шефство" Всемирного фестиваля молодежи – 2024. В формате кейс-стади "обучение внутри обучения" участники форума станут членами будущего клуба дружбы. Продуктом форума станут дорожные карты по созданию Международных клубов дружбы в субъектах РФ и подшефных странах. Также в деловой программе форума выступят более 100 экспертов российского и международного уровня. В числе почетных гостей – советский и российский фигурист, чемпион мира, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании Илья Авербух, заместитель председателя правления ПАО "Газпром нефть", олимпийский чемпион, экс-министр спорта РФ Павел Колобков и многие другие. Экспертами форума выступят вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике – министр региональной и информационной политики Игорь Сухарев, вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Игнат Петухов. Организаторы Международного молодежного форума "Евразия Global" – Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Оренбургской области. Соорганизатор мероприятия – Дирекция Всемирного фестиваля молодежи.
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илья авербух, павел колобков, владимир путин
Оренбургская область, Илья Авербух, Павел Колобков, Владимир Путин

Оренбуржцы выступят на Международном молодежном форуме "Евразия Global"

© Фото : Международный молодежный форум "Евразия Global"Международный молодежный форум "Евразия Global"
Международный молодежный форум Евразия Global - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : Международный молодежный форум "Евразия Global"
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Оренбуржцы станут спикерами на Международном молодежном форуме "Евразия Global", который пройдет в городе с 24 по 29 сентября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Форум проводится с 2016 года по поручению президента РФ Владимира Путина и по инициативе Оренбургской области.
В форуме примут участие 500 человек, из них 250 из Оренбургской области и из других регионов РФ, в том числе 30 детей от 14 до 17 лет, а также 250 человек из иностранных государств и россияне, проживающие за рубежом.
"Евразия Global" будет направлен на создание и запуск работы Международных клубов дружбы - продолжение программы "Культурное шефство" Всемирного фестиваля молодежи – 2024. В формате кейс-стади "обучение внутри обучения" участники форума станут членами будущего клуба дружбы. Продуктом форума станут дорожные карты по созданию Международных клубов дружбы в субъектах РФ и подшефных странах.
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Также в деловой программе форума выступят более 100 экспертов российского и международного уровня. В числе почетных гостей – советский и российский фигурист, чемпион мира, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании Илья Авербух, заместитель председателя правления ПАО "Газпром нефть", олимпийский чемпион, экс-министр спорта РФ Павел Колобков и многие другие.
Экспертами форума выступят вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике – министр региональной и информационной политики Игорь Сухарев, вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Игнат Петухов.
Организаторы Международного молодежного форума "Евразия Global" – Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Оренбургской области. Соорганизатор мероприятия – Дирекция Всемирного фестиваля молодежи.
 
Оренбургская областьИлья АвербухПавел КолобковВладимир Путин
 
 
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