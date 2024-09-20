https://ria.ru/20240920/forum-1973851669.html

Оренбуржцы выступят на Международном молодежном форуме "Евразия Global"

Оренбуржцы выступят на Международном молодежном форуме "Евразия Global" - РИА Новости, 20.09.2024

Оренбуржцы выступят на Международном молодежном форуме "Евразия Global"

Оренбуржцы станут спикерами на Международном молодежном форуме "Евразия Global", который пройдет в городе с 24 по 29 сентября, сообщает пресс-служба губернатора РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:21

2024-09-20T15:21

2024-09-20T15:21

оренбургская область

илья авербух

павел колобков

владимир путин

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Оренбуржцы станут спикерами на Международном молодежном форуме "Евразия Global", который пройдет в городе с 24 по 29 сентября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Форум проводится с 2016 года по поручению президента РФ Владимира Путина и по инициативе Оренбургской области. В форуме примут участие 500 человек, из них 250 из Оренбургской области и из других регионов РФ, в том числе 30 детей от 14 до 17 лет, а также 250 человек из иностранных государств и россияне, проживающие за рубежом. "Евразия Global" будет направлен на создание и запуск работы Международных клубов дружбы - продолжение программы "Культурное шефство" Всемирного фестиваля молодежи – 2024. В формате кейс-стади "обучение внутри обучения" участники форума станут членами будущего клуба дружбы. Продуктом форума станут дорожные карты по созданию Международных клубов дружбы в субъектах РФ и подшефных странах. Также в деловой программе форума выступят более 100 экспертов российского и международного уровня. В числе почетных гостей – советский и российский фигурист, чемпион мира, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании Илья Авербух, заместитель председателя правления ПАО "Газпром нефть", олимпийский чемпион, экс-министр спорта РФ Павел Колобков и многие другие. Экспертами форума выступят вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике – министр региональной и информационной политики Игорь Сухарев, вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Игнат Петухов. Организаторы Международного молодежного форума "Евразия Global" – Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Оренбургской области. Соорганизатор мероприятия – Дирекция Всемирного фестиваля молодежи.

https://ria.ru/20240919/orenburzhe-1973632397.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

илья авербух, павел колобков, владимир путин