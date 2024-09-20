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В Кремле рассказали об участниках "Российской энергетической недели" - РИА Новости, 20.09.2024
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13:03 20.09.2024
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В Кремле рассказали об участниках "Российской энергетической недели"
В Кремле рассказали об участниках "Российской энергетической недели" - РИА Новости, 20.09.2024
В Кремле рассказали об участниках "Российской энергетической недели"
Участие зарубежных гостей в Международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2024" планируется, они будут объявлены своевременно, сообщил... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:03
2024-09-20T13:03
россия
москва
дмитрий песков
манеж
экономика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Участие зарубежных гостей в Международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2024" планируется, они будут объявлены своевременно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Также будут и зарубежные гости. Мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам. Международный форум "Российская энергетическая неделя - 2024" состоится в "Манеже" в Москве с 26 по 28 сентября. Центральной темой мероприятия станет энергетическое сотрудничество в многополярном мире.
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россия, москва, дмитрий песков, манеж, экономика
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Манеж, Экономика
В Кремле рассказали об участниках "Российской энергетической недели"

Песков: на форуме "Российская энергетическая неделя-2024" будут зарубежные гости

© Фото : Фонд Росконгресс/Анатолий СтребелевЛоготип российской энергетической недели
Логотип российской энергетической недели - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : Фонд Росконгресс/Анатолий Стребелев
Логотип российской энергетической недели. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Участие зарубежных гостей в Международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2024" планируется, они будут объявлены своевременно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Также будут и зарубежные гости. Мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.
Международный форум "Российская энергетическая неделя - 2024" состоится в "Манеже" в Москве с 26 по 28 сентября. Центральной темой мероприятия станет энергетическое сотрудничество в многополярном мире.
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