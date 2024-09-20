https://ria.ru/20240920/forum-1973809921.html

В Кремле рассказали об участниках "Российской энергетической недели"

В Кремле рассказали об участниках "Российской энергетической недели" - РИА Новости, 20.09.2024

В Кремле рассказали об участниках "Российской энергетической недели"

Участие зарубежных гостей в Международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2024" планируется, они будут объявлены своевременно, сообщил... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T13:03

2024-09-20T13:03

2024-09-20T13:03

россия

москва

дмитрий песков

манеж

экономика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Участие зарубежных гостей в Международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2024" планируется, они будут объявлены своевременно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Также будут и зарубежные гости. Мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам. Международный форум "Российская энергетическая неделя - 2024" состоится в "Манеже" в Москве с 26 по 28 сентября. Центральной темой мероприятия станет энергетическое сотрудничество в многополярном мире.

https://ria.ru/20240920/iran-1973749844.html

россия

москва

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, москва, дмитрий песков, манеж, экономика