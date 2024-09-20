https://ria.ru/20240920/forum-1973809921.html
В Кремле рассказали об участниках "Российской энергетической недели"
В Кремле рассказали об участниках "Российской энергетической недели" - РИА Новости, 20.09.2024
В Кремле рассказали об участниках "Российской энергетической недели"
Участие зарубежных гостей в Международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2024" планируется, они будут объявлены своевременно, сообщил... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:03
2024-09-20T13:03
2024-09-20T13:03
россия
москва
дмитрий песков
манеж
экономика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Участие зарубежных гостей в Международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2024" планируется, они будут объявлены своевременно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Также будут и зарубежные гости. Мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам. Международный форум "Российская энергетическая неделя - 2024" состоится в "Манеже" в Москве с 26 по 28 сентября. Центральной темой мероприятия станет энергетическое сотрудничество в многополярном мире.
https://ria.ru/20240920/iran-1973749844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, дмитрий песков, манеж, экономика
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Манеж, Экономика
В Кремле рассказали об участниках "Российской энергетической недели"
Песков: на форуме "Российская энергетическая неделя-2024" будут зарубежные гости
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Участие зарубежных гостей в Международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2024" планируется, они будут объявлены своевременно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Также будут и зарубежные гости. Мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.
Международный форум "Российская энергетическая неделя - 2024" состоится в "Манеже" в Москве с 26 по 28 сентября. Центральной темой мероприятия станет энергетическое сотрудничество в многополярном мире.