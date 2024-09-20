ЕП упустил возможность для достижения мира на Украине, заявили евродепутаты
Партия "Лига": ЕП упустил возможность для достижения мира на Украине
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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РИМ, 20 сен – РИА Новости. Принятием резолюции с призывом разрешить Киеву удары по территории РФ Европарламент упустил возможность предпринять шаги для достижения мира на Украине, говорится в заявлении евродепутатов итальянской партии "Лига", поступившем в РИА Новости.
"Жаль, что большинство в Европейском парламенте вновь использует такую драматическую и деликатную тему, как война на Украине, в качестве предлога для нападок на политических оппонентов. Сегодня в Страсбурге ЕС упустил еще одну возможность выступить конкретным, сплоченным и решительным образом для достижения мира", - говорится в совместном заявлении представителей "Лиги" в Европе.
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Депутаты Европейского парламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь территории России.
"Мы подтверждаем свое "нет" использованию итальянского оружия за пределами территории Украины, и эту позицию уже подтвердило правительство нашей страны. Мы не можем поддерживать инициативы, которые опасным образом разжигают напряженность и военную эскалацию, в рамках которых планируется выделить 0,25% ВВП на военную помощь - что для Италии будет означать около 4-5 миллиардов евро, - и атакуют тех, кто, как венгерское правительство, активно работает над победой дипломатии", - заявила "Лига".
Голосование в Европарламенте, отмечают итальянские наблюдатели, продемонстрировало расхождения во взглядах внутри правящей в Италии коалиции. Некоторые из евродепутатов, в частности, от партии "Вперед, Италия" в пику ее позиции проголосовали за принятие отдельной поправки о применении западного оружия для ударов по РФ. При этом, как "Вперед, Италия", так и "Братья Италии" затем одобрили принятие резолюции в целом. Против же нее наряду с "Лигой" проголосовало оппозиционное "Движение 5 звезд", назвав документ "приглашением к войне".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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