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ЕС может приостановить либерализацию визового режима с Грузией
ЕС может приостановить либерализацию визового режима с Грузией - РИА Новости, 20.09.2024
ЕС может приостановить либерализацию визового режима с Грузией
Европейский союз надеется, что осенние парламентские выборы в Грузии будут свободными и справедливыми, но, если ситуация ухудшится, Евросоюз может приостановить РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:01
2024-09-20T16:01
2024-09-20T16:01
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ТБИЛИСИ, 20 сен - РИА Новости. Европейский союз надеется, что осенние парламентские выборы в Грузии будут свободными и справедливыми, но, если ситуация ухудшится, Евросоюз может приостановить либерализацию визового режима, заявил журналистам посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский. "Развитие разных процессов в Грузии увеличили дистанцию между Грузией и ЕС. Мы рассуждаем об этом вместе со странами-партнерами. Мы наблюдаем за процессом и надеемся, что выборы будут справедливыми и прозрачными. Однако, если ситуация ухудшится, у ЕС есть разные инструменты, которые мы обязательно используем и приостановление либерализации визового режима является одним из них", - сказал Герчинский. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Безвизовый режим между Грузией и странами ЕС вступил в силу в 2017 году. Грузия так же получила статус-кандидата в члены ЕС в декабре 2023 года. Евросоюз неоднократно осуждал принятие парламентом Грузии неприемлемым для ЕС законов, таких как закон против ЛГБТ* пропаганды и закон об иноагентах.*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
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в мире, грузия, тбилиси, россия, евросоюз
В мире, Грузия, Тбилиси, Россия, Евросоюз
ЕС может приостановить либерализацию визового режима с Грузией
ЕС может приостановить безвизовый режим с Грузией из-за выборов в стране
ТБИЛИСИ, 20 сен - РИА Новости. Европейский союз надеется, что осенние парламентские выборы в Грузии будут свободными и справедливыми, но, если ситуация ухудшится, Евросоюз может приостановить либерализацию визового режима, заявил журналистам посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.
"Развитие разных процессов в Грузии увеличили дистанцию между Грузией и ЕС. Мы рассуждаем об этом вместе со странами-партнерами. Мы наблюдаем за процессом и надеемся, что выборы будут справедливыми и прозрачными. Однако, если ситуация ухудшится, у ЕС есть разные инструменты, которые мы обязательно используем и приостановление либерализации визового режима является одним из них", - сказал Герчинский.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября.
Безвизовый режим между Грузией и странами ЕС вступил в силу в 2017 году. Грузия так же получила статус-кандидата в члены ЕС в декабре 2023 года. Евросоюз неоднократно осуждал принятие парламентом Грузии неприемлемым для ЕС законов, таких как закон против ЛГБТ* пропаганды и закон об иноагентах.
*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ