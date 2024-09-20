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Туристы рассказали, чем привлекательны путешествия в межсезонье - РИА Новости, 20.09.2024
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Туризм
 
05:17 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/eksperty-1973426705.html
Туристы рассказали, чем привлекательны путешествия в межсезонье
Туристы рассказали, чем привлекательны путешествия в межсезонье - РИА Новости, 20.09.2024
Туристы рассказали, чем привлекательны путешествия в межсезонье
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к поездкам в низкий сезон, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T05:17
2024-09-20T05:17
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
турция
китай
отдых в россии
туристы
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к поездкам в низкий сезон, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1823 пользователей и выяснили, что в межсезонье предпочитают отдыхать 79 процентов из них.Главная причина — возможность сэкономить на билетах и отелях, сказали 94 процента респондентов. Почти столько же отметили, что любят путешествия в низкий сезон из-за отсутствие толп туристов.При этом опрошенных мало пугает ограниченный выбор развлечений и услуг в непопулярные месяцы: 88 процентов готовы мириться с такими условиями.Возможная непогода настораживает около трети путешественников.Лучшей страной для путешествий в межсезонье туристы назвали Таиланд. В пятерку вошли Турция, Китай, Россия и Италия.
https://ria.ru/20240818/chita-1966488097.html
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туризм, новости - туризм, таиланд, турция, китай, отдых в россии, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Турция, Китай, отдых в России, туристы
Туристы рассказали, чем привлекательны путешествия в межсезонье

Эксперты: низкие цены и отсутствие толп туристов – плюсы поездок в межсезонье

CC0 / Александр Андреев / Пляж острова Ко Хе
Пляж острова Ко Хе - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
CC0 / Александр Андреев /
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к поездкам в низкий сезон, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1823 пользователей и выяснили, что в межсезонье предпочитают отдыхать 79 процентов из них.
Главная причина — возможность сэкономить на билетах и отелях, сказали 94 процента респондентов. Почти столько же отметили, что любят путешествия в низкий сезон из-за отсутствие толп туристов.
При этом опрошенных мало пугает ограниченный выбор развлечений и услуг в непопулярные месяцы: 88 процентов готовы мириться с такими условиями.
Возможная непогода настораживает около трети путешественников.
Лучшей страной для путешествий в межсезонье туристы назвали Таиланд. В пятерку вошли Турция, Китай, Россия и Италия.
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