https://ria.ru/20240920/eksperty-1973426705.html

Туристы рассказали, чем привлекательны путешествия в межсезонье

Туристы рассказали, чем привлекательны путешествия в межсезонье - РИА Новости, 20.09.2024

Туристы рассказали, чем привлекательны путешествия в межсезонье

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к поездкам в низкий сезон, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T05:17

2024-09-20T05:17

2024-09-20T05:17

туризм

туризм

новости - туризм

таиланд

турция

китай

отдых в россии

туристы

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к поездкам в низкий сезон, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1823 пользователей и выяснили, что в межсезонье предпочитают отдыхать 79 процентов из них.Главная причина — возможность сэкономить на билетах и отелях, сказали 94 процента респондентов. Почти столько же отметили, что любят путешествия в низкий сезон из-за отсутствие толп туристов.При этом опрошенных мало пугает ограниченный выбор развлечений и услуг в непопулярные месяцы: 88 процентов готовы мириться с такими условиями.Возможная непогода настораживает около трети путешественников.Лучшей страной для путешествий в межсезонье туристы назвали Таиланд. В пятерку вошли Турция, Китай, Россия и Италия.

https://ria.ru/20240818/chita-1966488097.html

таиланд

турция

китай

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2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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