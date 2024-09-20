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Туристы рассказали, чем привлекательны путешествия в межсезонье
Туристы рассказали, чем привлекательны путешествия в межсезонье - РИА Новости, 20.09.2024
Туристы рассказали, чем привлекательны путешествия в межсезонье
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к поездкам в низкий сезон, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T05:17
2024-09-20T05:17
2024-09-20T05:17
туризм
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новости - туризм
таиланд
турция
китай
отдых в россии
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к поездкам в низкий сезон, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1823 пользователей и выяснили, что в межсезонье предпочитают отдыхать 79 процентов из них.Главная причина — возможность сэкономить на билетах и отелях, сказали 94 процента респондентов. Почти столько же отметили, что любят путешествия в низкий сезон из-за отсутствие толп туристов.При этом опрошенных мало пугает ограниченный выбор развлечений и услуг в непопулярные месяцы: 88 процентов готовы мириться с такими условиями.Возможная непогода настораживает около трети путешественников.Лучшей страной для путешествий в межсезонье туристы назвали Таиланд. В пятерку вошли Турция, Китай, Россия и Италия.
https://ria.ru/20240818/chita-1966488097.html
таиланд
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, таиланд, турция, китай, отдых в россии, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Турция, Китай, отдых в России, туристы
Туристы рассказали, чем привлекательны путешествия в межсезонье
Эксперты: низкие цены и отсутствие толп туристов – плюсы поездок в межсезонье
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к поездкам в низкий сезон, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1823 пользователей и выяснили, что в межсезонье предпочитают отдыхать 79 процентов из них.
Главная причина — возможность сэкономить на билетах и отелях, сказали 94 процента респондентов. Почти столько же отметили, что любят путешествия в низкий сезон из-за отсутствие толп туристов.
При этом опрошенных мало пугает ограниченный выбор развлечений и услуг в непопулярные месяцы: 88 процентов готовы мириться с такими условиями.
Возможная непогода настораживает около трети путешественников.
Лучшей страной для путешествий в межсезонье туристы назвали Таиланд
. В пятерку вошли Турция
, Китай
, Россия
и Италия
.