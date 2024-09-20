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В Москве возбудили дело после смертельного ДТП с такси - РИА Новости, 20.09.2024
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07:34 20.09.2024 (обновлено: 07:42 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/dtp-1973752485.html
В Москве возбудили дело после смертельного ДТП с такси
В Москве возбудили дело после смертельного ДТП с такси - РИА Новости, 20.09.2024
В Москве возбудили дело после смертельного ДТП с такси
Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с участием такси на Мичуринском проспекте в Москве, в результате которого погибли три человека, число пострадавших... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T07:34
2024-09-20T07:42
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с участием такси на Мичуринском проспекте в Москве, в результате которого погибли три человека, число пострадавших выросло до четырёх, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.Ранее прокуратура Москвы в Telegram-канале сообщила, что три человека погибли, двое пострадали в ДТП с такси на Мичуринском проспекте в Москве. По данным надзорного ведомства, водитель такси и две пассажирки погибли."По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц)", - сказали в ведомстве.В пресс-службе также уточнили, что в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.В правоохранительных органах уточнили, что трое погибших находились в такси - водитель и два пассажира, еще один пассажир такси пострадал. Кроме того, пострадали три человека, которые находились в другом легковом автомобиле.
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москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
В Москве возбудили дело после смертельного ДТП с такси

В Москве возбудили дело после ДТП с такси, число раненых выросло до четырех

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с участием такси на Мичуринском проспекте в Москве, в результате которого погибли три человека, число пострадавших выросло до четырёх, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Ранее прокуратура Москвы в Telegram-канале сообщила, что три человека погибли, двое пострадали в ДТП с такси на Мичуринском проспекте в Москве. По данным надзорного ведомства, водитель такси и две пассажирки погибли.
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"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц)", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе также уточнили, что в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
В правоохранительных органах уточнили, что трое погибших находились в такси - водитель и два пассажира, еще один пассажир такси пострадал. Кроме того, пострадали три человека, которые находились в другом легковом автомобиле.
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