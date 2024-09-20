https://ria.ru/20240920/dtp-1973752485.html

В Москве возбудили дело после смертельного ДТП с такси

В Москве возбудили дело после смертельного ДТП с такси - РИА Новости, 20.09.2024

В Москве возбудили дело после смертельного ДТП с такси

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с участием такси на Мичуринском проспекте в Москве, в результате которого погибли три человека, число пострадавших... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T07:34

2024-09-20T07:34

2024-09-20T07:42

москва

происшествия

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с участием такси на Мичуринском проспекте в Москве, в результате которого погибли три человека, число пострадавших выросло до четырёх, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.Ранее прокуратура Москвы в Telegram-канале сообщила, что три человека погибли, двое пострадали в ДТП с такси на Мичуринском проспекте в Москве. По данным надзорного ведомства, водитель такси и две пассажирки погибли."По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц)", - сказали в ведомстве.В пресс-службе также уточнили, что в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.В правоохранительных органах уточнили, что трое погибших находились в такси - водитель и два пассажира, еще один пассажир такси пострадал. Кроме того, пострадали три человека, которые находились в другом легковом автомобиле.

https://ria.ru/20240919/dtp-1973721216.html

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москва, происшествия, россия