https://ria.ru/20240920/dtp-1973749129.html
В результате ДТП с такси в Москве погибли три человека
В результате ДТП с такси в Москве погибли три человека - РИА Новости, 20.09.2024
В результате ДТП с такси в Москве погибли три человека
Три человека погибли в ДТП с такси на юго-западе Москвы, сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T06:22
2024-09-20T06:22
2024-09-20T08:50
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с такси на юго-западе Москвы, сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале."Ночью на Мичуринском проспекте в остановившийся на светофоре автомобиль такси врезался автомобиль "Форд" под управлением мужчины 1997 года рождения", — говорится в публикации.Жертвами аварии стали водитель такси и две его пассажирки 2001 и 1998 года рождения. Водителю "Форда" и его пассажирке потребовалась медицинская помощь, рассказали в прокуратуре.Позднее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что число пострадавших выросло до четырех.По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).
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москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
В результате ДТП с такси в Москве погибли три человека
В результате ДТП с такси на Мичуринском проспекте в Москве погибли три человека
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости.
Три человека погибли в ДТП с такси на юго-западе Москвы, сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале
.
"Ночью на Мичуринском проспекте в остановившийся на светофоре автомобиль такси врезался автомобиль "Форд" под управлением мужчины 1997 года рождения", — говорится в публикации.
Жертвами аварии стали водитель такси и две его пассажирки 2001 и 1998 года рождения. Водителю "Форда" и его пассажирке потребовалась медицинская помощь, рассказали в прокуратуре.
Позднее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что число пострадавших выросло до четырех.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).