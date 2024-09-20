https://ria.ru/20240920/dtp-1973749129.html

В результате ДТП с такси в Москве погибли три человека

В результате ДТП с такси в Москве погибли три человека - РИА Новости, 20.09.2024

В результате ДТП с такси в Москве погибли три человека

Три человека погибли в ДТП с такси на юго-западе Москвы, сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T06:22

2024-09-20T06:22

2024-09-20T08:50

москва

происшествия

россия

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с такси на юго-западе Москвы, сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале."Ночью на Мичуринском проспекте в остановившийся на светофоре автомобиль такси врезался автомобиль "Форд" под управлением мужчины 1997 года рождения", — говорится в публикации.Жертвами аварии стали водитель такси и две его пассажирки 2001 и 1998 года рождения. Водителю "Форда" и его пассажирке потребовалась медицинская помощь, рассказали в прокуратуре.Позднее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что число пострадавших выросло до четырех.По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).

https://ria.ru/20240920/prigovor-1973748250.html

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москва, происшествия, россия