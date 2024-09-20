https://ria.ru/20240920/dorogi-1973796178.html
Дороги и тротуары промоют в Москве с шампунем в рамках подготовки к зиме
Дороги и тротуары промоют в Москве с шампунем в рамках подготовки к зиме - РИА Новости, 20.09.2024
Дороги и тротуары промоют в Москве с шампунем в рамках подготовки к зиме
Все столичные дороги и тротуары в субботу, 21 сентября, промоют специальным шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:12
2024-09-20T12:12
2024-09-20T12:12
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Все столичные дороги и тротуары в субботу, 21 сентября, промоют специальным шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой. "Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", - подчеркнул Бирюков.
https://ria.ru/20240918/moskva-1973327286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Все столичные дороги и тротуары в субботу, 21 сентября, промоют специальным шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой.
"Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", - подчеркнул Бирюков
.